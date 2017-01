¿Evangelista se pone la casaca de Patrón?

Google Plus

El lateral izquierdo es uno de los nombres que suenan para reforzar la defensa del Rojinegro. Acá,marcando a Tevez (Foto: La Bombonera).

En las últimas 24 horas, el nombre del jugador surgido de las inferiores de Boca Juniors y que actualmente pertenece a la plantilla de Atlético Tucumán, Fernando Evangelista, fue vinculado con la institución paranaense, quien está buscando los dos refuerzos permitidos para encarar el primer semestre del año.

Dada la situación, el equipo Vavel de Patronato decidió comunicarse directamente con el joven de 25 años, quien al preguntarle sobre si eran cierta la información que se manejaba acá sobre el interés que hay por parte de la dirigencia del Rojinegro, respondió: “Conmigo no se comunicó nadie y con mi representante tampoco” y además se encargó de aclararnos su situación contractual: “Tengo contrato acá (por Atlético Tucumán) hasta junio de este año”. De todas maneras, el ex Unión de Santa Fe dejó abierta la puerta en caso de que llegue una oferta por parte de Patronato por lo cual no hay que descartarlo por completo y esperar el transcurso de los días para ver si llega una oferta concreta por el jugador del elenco tucumano.

Detalles del jugador:

Es un lateral que juega solamente por la izquierda pero también puede desempeñarse de volante izquierdo que comenzó su carrera futbolística en Deportivo Mac Allister de su ciudad natal La Pampa. Años más tarde, llega a las inferiores de Boca en dodne se destaca y finalmente en 2012 hace su debut profesional. Al año siguiente es prestado a Unión de Santa Fe y luego retorna a Boca pero al no entrar en la consideración del DT es prestado a Atlético Tucumán, equipo en el cual se encuentra está cumpliendo su segunda temporada.

El mercado de pases ya se abrió y Patronato está en búsqueda de jugadores que vengan al club a aportar su granito de arena y a ayudar a cumplir con la meta de permanecer en Primera División.