Patrones con pasado pincharrata

Patrones con pasado pincharata | Foto: Web

El cotejo presenta la curiosidad que en el elenco de Paraná juegan dos ex pincharatas, pero ninguno podrá enfrentar a su ex equipo: Gabriel Graciani debido a una cláusula del contrato que le niega enfrentar a Estudiantes y Mauricio Carrasco porque arrastra seis meses de lesión -rotura de ligamentos cruzados y meniscos-, por lo que los platenses no se tendrán que preocupar por la “ley del ex”.

A continuación, te contamos un poco de ambos jugadores: edad, trayectoria y curiosidades.



Mauricio Carrasco



Neuquino nacido el 24 de septiembre de 1987 (29), es delantero. Recibió el apodo de “Bati” por el ex delantero del seleccionado Nacional. Comenzó su carrera en el Club Estudiantes de La Plata en el año 2008. Para tener mayor continuidad y mostrarse, fue cedido a Quilmes de la Primera B Nacional en la temporada 2009/10. Aldosivi, también de la segunda categoría, fue su destino en la temporada 2011/12, allí dejó una buena imagen.

Sus mejores rendimientos los alcanzó alrededor del año 2012 cuando fue cedido a Patronato de la Juventud Católica en la Primera B Nacional. A mediados de 2013 volvió a ser prestado, pero esta vez a Grecia, el Asteras Tripolis fue su destino donde se mantuvo un año.

En 2014 volvió a Estudiantes de La Plata para disputar el Torneo de Transición 2014. Sin embargo, a principios de 2015 y por falta de continuidad, emigró al rescindir su contrato con Estudiantes y firmó esta vez con el Atromitos FC de Grecia.

A mediados de 2015, por falta de pago, ante la deuda que el club mantenía con él, rescindió su contrato y quedó en condición de jugador libre. A principio de 2016, selló su regreso al Club Atlético Patronato de la Juventud Católica que había ascendido a la Primera División de Argentina y era conducido técnicamente por Ruben Forestello- y actual entrenador- quien lo había dirigido en el verdinegro de Mataderos.

Gabriel Graciani



El Tano Graciani nació en Entre Ríos el 28 de noviembre de 1992 (24), juega de volante y es uno de los refuerzos de Patronato de cara a la segunda etapa del campeonato.

Comenzó su carrera en Colón en el año 2011 tras haber disputado algunos encuentros en la Tercera División de Deportivo Bovril, el club de la zona donde nació. Su paso por el Sabalero duró hasta 2014, año en el que emigró a Estudiantes para disputar la temporada 2014/15. En 2015 fue cedido a Independiente de Avellaneda y en el mismo año fue cedido a Atlético Rafaela. Jugó un año en la Crema y en 2016 volvió al León platense que recientemente lo cedió a Patronato por 6 meses.

Dato curioso

Su tío Gabriel Reinaldo Graciani es un futbolista histórico de Club Atlético Patronato. Jugó entre el 2001 y el 2015, disputo 255 partidos y convirtió nueve goles.

Actualmente el lateral derecho de 35 años es jugador de Belgrano de Paraná con el que disputa el Torneo Federal B, desde el 2016.