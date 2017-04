¿Qué tiene la Lepra?

Google Plus

El equipo rosarino cuenta con más de un arma letal que puede hacerle daño a Patronato. Foto: El Intransigente

El rival que le toca al Rojinegro es muy duro, aún más que Estudiantes de La Plata, rival de la última fecha, debido a que llega Newell’s segundo en la tabla de posiciones con 32 puntos, de deslumbrar un juego muy vistoso en su último juego por lo cual será una prueba que deberá saber sortear el elenco paranaense.

Para empezar, el equipo rosarino viene de jugar contra Vélez Sarsfield, contrincante al que derrotó 3 a 0 con goles de Ignacio Scocco. Ahí el director técnico paró un esquema 4-5-1 donde Luciano Pocrnjic, un sólido y experimentado portero que está atravesando un gran momento de forma donde sólo le han hecho una docena de goles (0.8 por partido) con lo cual cierra una buena performance. Pero el arquero no está sólo, ya que cuenta con dos centrales de experiencia como Sebastián Domínguez y Néstor Moiraghi, dos defensores en ambos lados de la defensa rechazando y cabeceando balones en pelotas paradas y córner. El cuarteto se completa con Nehuén Paz y José San Román, quien este último es lateral natural mientras que el ex All Boys es central devenido en lateral que está cumpliendo un buen rol este 2017.

La zona media está dividida en varias partes, comenzando con Facundo Quignón y Mauro Formica en el medio y un trío de mediapuntas conformado por Eugenio Isnaldo, Joel Amoroso y Maximiliano Rodríguez quienes son los encargados de llevar a cabo el peligro y de generar situaciones de riesgo a la valla contraria. En ataque, por otro lado, la única referencia es el jugador surgido del club, Nacho Scocco, quien comenzó de gran manera este 2017 y promete seguir afilado para comandar a los leprosos al título.

En cuanto al torneo, el equipo de Osella, ex conductor del Patrón, ha ganado 9 de sus 16 partidos, cayó en 3 oportunidades e igualó las 4 restantes con lo cual reúne 31 unidades hasta el momento. También ha sido un equipo con mucho gol (24) aunque ha estado bastante bajo en la eficacia 17.8 de eficacia en sus remates.

Jugador más gravitante: Maximiliano Rodríguez

El ex Liverpool y Atlético de Madrid juega con toda su experiencia y trata de dar una mano ya sea llevando a cabo la organización del ataque con sus desbordes, sus pausas y sus pases punzantes, además de su llegada al área donde siempre se nutre de conquistas.

Carta de gol: Ignacio Scocco

Un delantero furtivo si los hay en el fútbol argentino es el que tiene Newell's. Nacho se las ingenia para buscarse un espacio entre los defensores como así también generarse sus propias chances con lo cual será un duro oponente para la zaga del Santo.

El duelo entre equipos de provincias vecinas será este viernes en el Presbítero Bartolomé Grella, donde los dirigidos por Rubén Darío Forestello buscará dar el batacazo y llevarse las 3 unidades haciendo valer su condición de local.