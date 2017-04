Ezequiel Garré: Con pasado ‘Negro’

Ezequiel Garré, formo parte del santo en la temporada 2016. Actualmente se encuentra en Huracán. FOTO: PatronatoVAVEL

Desde la web, fuimos en busca de aquellos jugadores con pasados en Patronato y Huracán.

El defensor de 35 años, tuvo su paso fugaz pero certero por Patronato en la temporada 2016, en aquel llamado Torneo de transición donde disputó con la camiseta Rojinegra 13 partidos.

En comienzo de la charla se le consultó por su paso en la entidad de calle Grella, en aquel momento un equipo recién ascendido, a lo que Garré respondió: “Sí, llegué cuando Patronato venia del ascenso, y se dio la posibilidad de que pueda sumarme al club y bueno, con muchas expectativas de ver que es lo que se iba a armar. Después tuvimos suerte de tener un buen campeonato, de hacernos fuerte de local, como lo sigue haciendo el club, con un grupo de jugadores con muchas ganas qué hizo que la adaptación sea mucho más fácil, no solamente al club, sino a la ciudad, al día a día, si bien el tiempo fue corto porque fue un campeonato de cuatro cinco meses, pero tengo unos recuerdos muy lindos tanto de mis compañeros, como la gente de la ciudad que me hizo sentir como uno más desde el primer día que llegue”

A mitad del año pasado, decidió rescindir su contrato con el Santo y así emigró para el equipo de Parque Patricios. ¿Fue difícil tomar esa decisión?: “Fue difícil más que nada por lo que contaba de lo bien que me habían tratado tanto de la gente como mis compañeros y los resultados habían ayudado, las cosas estaban saliendo bien pero bueno, se dio la posibilidad de Huracán, de jugar una copa internacional, nunca en mi carrera había tenida la posibilidad por diferentes motivos y quería intentar aprovecharlo. Así que hablé con mis compañeros, con los directivos y el cuerpo técnico. Fue bastante difícil pero estaba convencido de la decisión. Intenté siempre ser agradecido a Patronato, a la gente y a mis compañeros que me han tratado siempre bien. Uno siempre tiene ese espíritu amateur de competir y ante la posibilidad, cuando salió lo de Huracán, intenté aprovecharla”

Con la decisión y ya en el Globo, se charló su actual momento en Huracán, las sensaciones al llegar a un nuevo equipo, y su visión ante su nuevo club.

“Bastante difícil porque sufrió la baja de varios jugadores que ya venían siendo base del equipo bastante tiempo, y volver a reestructurar el equipo, enseguida a los pocos partidos la salida de Eduardo Domínguez, que también fue algo que dolió mucho, estaba muy comprometido con este plantel y la salida de él también nos movilizó bastante. Después con Ricardo Caruso Lombardi los malos resultados, ahora con Asconzábal, que en este momento esta dándole la posibilidad a otro compañero y a mi me toca por ahí esperar mi posibilidad, pero con muchas ganas, como siempre digo:

"En todos los clubes me ha costado siempre jugar, nunca me han regalado la camiseta"

y acá tampoco es la excepción, así que nada con muchas ganas esperando que me toque y poder tener la continuidad que por ahí venía teniendo en Patronato o en Argentinos".

Este domingo 2 de febrero se enfrentan en el Tomás Dúco, Huracán - Patronato.

A la pregunta de como imagina el encuentro, Ezequiel nos respondió: “Va a ser un partido durísimo. Patronato viene de muchos años con una base, hace mucho tiempo ya que esta el 'Yagui' (DT de Patronato) que lo conocen muy bien los jugadores, saben lo que tienen que hacer en el campo de juego, teniendo las cosas muy claras, y Huracán los últimos partidos viene sacando buenos resultados así que seguramente va a ser un partido de ida y vuelta donde los dos van a querer ir a buscar el resultado, yo creo que será un lindo partido.”

Con la llegada del nuevo director técnico al Globo, quedo relegado un poco en el primer equipo, a lo consultado como se encuentra hoy futbolísticamente acotó: “Trabajo día a día para estar a la disposición del entrenador, después las decisiones las toma él y en base de lo que cree que es mejor para el equipo. Fue una pretemporada larguísima no me he tomado vacaciones, me he quedado entrenando acá de manera particular para llegar bien. Tuve la suerte de poder hacerla desde el primero al último día. Físicamente me encuentro bien, así que después como decía recién la decisión la toma el entrenador y uno lo que tiene que hacer es entrenar al cien por ciento y después que el técnico decida lo que es mejor para el equipo y nosotros como jugadores aceptarlo, convencidos de que también es lo mejor para el club, para que podamos seguir consiguiendo los buenos resultados”

La ley del ex es una de las cosas mas efectiva en fútbol, si bien no se encuentra en el primer equipo y es un jugador que no cuenta con muchos goles en su carrera no dudó en contestar ante esta consulta..

“No es normal que haga goles primero, pero en el caso de que me llegara tocar jugar y tenga la posibilidad de hacer un gol, no lo gritaría por respeto a mis compañeros en primer lugar, después a la gente que me llevó, que confió en mi, una cuestión de educación, por ahí, por mi forma de ser no lo haría."

El defensor tuvo en el comienzo del camino Rojinegro en lo que es la Primera División, equipo al cual le cuesta demasiado cosechar victorias en condición de visitante, preguntando por su paso en Patronato y conociendo desde adentro, la pregunta fue ¿ Le cuesta tanto de visitante a Patronato?.

“ Si, igual si, el torneo pasado costo un poco más pero este nuevo campeonato ha cosechado mucho más puntos de visitante que el torneo anterior. Patronato es un equipo muy difícil por lo que se hablaba al principio tiene jugadores de mucha experiencia, es un equipo maduro cada uno sabe su función como la de su entrenador y hoy en día en este fútbol argentino donde se recambia tanto de entrenadores y jugadores, cada tres, cuatro partidos cambian de entrenador, cada cuatro meses renuevan planteles. Yo creo que la gran ventaja que tiene Patronato es esa, la constancia en los jugadores, el cuerpo técnico, el saber lo que quieren. Yo no tengo dudas que vana a seguir cosechando puntos de visitante, espero no sea el caso de este fin de semana. Seguramente van hacer una gran campaña, no tengo ninguna duda." cerró.