Reserva: en busca de los tres puntos, y la palabra de Lucio Comas

Mostrando un buen juego, no puede cosechar resultados positivos.Foto:CAH

Este domingo a partir de las 10:00hs le toca enfrentar a su par de Independiente. El encuentro se llevara a cabo en el predio ‘ La Capillita’

Patronato llega de una derrota ante Huracán por 2 a 1, en ese partido Dalmiro Dettler, Goleador del equipo con seis tantos, convirtió para el rojinegro.

No ha sido un buen torneo para los paranaenses, en cuanto juego hubo encuentros donde el equipo de Paraná, mereció mas que un empate o derrota, pero en cuestiones como estas, el merecer no es suficiente a la hora de ver la tabla. Patronato se ubica en las últimas posiciones -28vo- con solo 15 puntos . En lo que va del semestre, solo cosecho 3 puntos, acumulando cuatro derrotas y solo una victoria.En total de este torneo cuenta con once derrotas, cuatro victorias y tres empates, con 31 goles en contra y solo 15 goles a favor.

Los posibles once ante el rojo son: Bossio; Galetto, Rodriguez, Duarte, Maydana; Comas, Spinelli, Acosta, Dettler; Marconato y Aguilar .

Por el lado de la vereda del frente, Independiente viene de caer por la minina de local ante Velez Sarsfield. Se ubica cuarto en la tabla general con 32 puntos en solo 15 partidos jugados, con diez victorias, dos empates y tres derrotas. El rojo tiene 26 goles a favor y 13 en contra.

En esta semana desde Patronato Vavel se habló con el juvenil, Lucio Comas.

En relación a los malas resultados obtenidos y en consulta desde la web, como ve al equipo, comas comenzó diciendo: “ El equipo está bien, creo que encontramos el funcionamiento. Las últimas fechas jugamos de igual a igual y en momentos mejor contra rivales que están en lo mas alto. Lamentablemente no se nos dan los resultados, que yo creo ya es una cuestión de suerte porque estamos haciendo las cosas bien” .

En lo que se siguió hablando, como los afecta en cuestión de ánimos.. “ Y es feo perder, nos cuesta entenderlo pero son cosas del fútbol. Tratamos de mantener el entusiasmo y mejorar aún más y los resultados van a llegar”.

El rojinegro desde el comienzo de este semestre solo a podido sumar de a tres en el primer encuentro, ante Arsenal de Sarandí. Partido que se llevó a cabo de local, consultando si es eso lo que se busca en cuanto resultados, nos respondía... “Creo que el partido que menos jugamos al "futbol" lo ganamos, que fue con Arsenal. Después los otros partidos mejoramos mucho en cuanto al juego”.

En base a sus dichos la pregunta fue si se enfocaban en plantearse como contra el viaducto o mostrar lo que hoy muestran sacando los resultados… “Yo creo que nos enfocamos en funcionar bien, si bien los resultados no se están dando preferimos perder los partidos jugando bien al fútbol” respondió.

Patronato, se encuentra solo con 15 puntos y ubicándose 28avo ¿ Le dan importancia a la tabla? : “Si la importancia siempre esta obvio y no nos gusta perder”.

Para ir cerrando nos comentaba como ve el partido que se viene, sensaciones del encuentro y lo que buscarán…. “ Somos conscientes de que podemos sacar un buen resultado de local”. En lo que siguió … “Trabajamos en la semana en los conceptos en cuales fallamos en el partido anterior, yo creo que va ser un partido trabado y muy difícil pero estamos preparado y daremos lo mejor para dejar los tres puntos en Paraná”, cerró