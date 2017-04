Previa Patronato vs Independiente: partido clave por las copas

Google Plus

Previa Patronato vs Independiente

En la vuelta al fútbol, durante la décimo novena fecha, Patronato recibirá a Independiente en el Prebístero Bartolomé Grella en el encuentro válido por la fecha número 19. El encuentro comenzará a las 16:15 hs.

Luego de que ambos equipos terminen sus anteriores partidos empatados, los dos vuelven al ruego urgidos de una victoria.

Por parte de los locales, Patronato viene de empatar en cero con Huracán. El Santo y el conjunto Quemero no pudieron sacarse diferencias en el partido disputado en el Tomás Adolfo Ducó. El equipo de Forestello viene sumando una racha no muy positiva ya que no suma una victoria desde el triunfo en condición de local frente a Arsenal de Sarandí. El Rojinegro viene de empatar frente Newell’s en su anterior partido jugado en el Grella. Patronato se encuentra en la decimo sexta posición cosechando veintitrés puntos.

Por parte del equipo visitante. Independiente viene de empatar de local frente a Vélez Sarsfield. El encuentro finalizó igualado en uno. El conjunto de Avellaneda se encuentra en la posición decimo cuarta y solo tiene un punto de mas que Patronato. Ambos equipos intentaran sumar de a tres para poder colocarse en zona de copa Sudamericana.

Patronato e Independiente se enfrentaran por cuarta vez en toda su historia. Se han enfrentado por el Nacional B en dos oportunidades y una por la Primera División. La última vez que ambos chocaron sus fuerzas, fue victoria para los de Avellaneda por 2-1

El árbitro

Juan Pablo Pompei será el encargado de impartir justicia en el encuentro del domingo por la tarde.

El árbitro dirigió en diez oportunidades al Patrón. Con nueve partidos en el Nacional B y una sola oportunidad en primera. Patronato suma cinco victorias, dos empates y tres derrotas. La última vez que Pompei dirigió al Santo, sería un triunfo por 1-0 sobre Colón en condición de visitante.

Posibles titulares de patronato: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Walter Andrade, Renzo Vera, Lucas Márquez; Nicolás Bertocchi, Marcelo Guzmán, Damián Lemos, Damián Arce; Fernando Telechea y Matías Quiroga.

Posibles titulares de Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Tagliafico y Juan Sánchez Miño; Emiliano Rigoni, Nery Domínguez, Walter Erviti y Maximiliano Meza; Emanuel Gigliotti y Lucas Albertengo.