El Diablo le dio una lección al Santo

Matías Quiroga no pudo ayudar demasiado al equipo en la faceta ofensiva. Foto: Prensa C.A.P.

En la tarde lluviosa de ayer en Paraná, Patronato recibía por segunda vez en la historia a Independiente, buscando desquitarse de la derrota sufrida en la B Nacional. Pero lejos de eso, el Rojo volvió a ganarle y de manera abultada. Un 5 a 0 donde el equipo Santo soñará con Emiliano Rigoni, volante extremo que fue la figura del partido.

El juego comenzó con la lluvia como protagonista. Juan Pablo Pompei dio la orden de arrancar el juego y los hinchas que se acercaron al Presbítero Bartolomé Grella esperaban una gran participación del equipo anfitrión. Pero todo eso se fue a la borda cuando a los cuatro minutos el enganche Walter Erviti le tiró un pase largo a Rigoni, quien se deshizo de dos defensores y del guardameta Sebastián Bértoli, éste último con un toque sutil por arriba para concretar el 1 a 0 para la visita. Luego el partido se estancó y no había un dominador claro porque el Rojo había perdido el predominio y el Patrón no lograba dar pie en el juego. Minutos más tarde, precisamente a los 39, Rigoni habilitó a Hernán Barco, quien desparramó a un defensor y luego definió con un no muy convincente y ponía 2 a 0 al Diablo con todo un tiempo por jugarse.

En la segunda parte, Independiente encontró el tercer gol a base de contra, algo que Patronato sufrió todo el juego. En el minuto 15, el juvenil Barco le cedió la pelota a Emmanuel Gigliotti quien habilitó a Rigoni para que sume su segunda conquista personal. Llegada esta diana, la defensa del Supremo Entrerriano se excedió en más de una ocasión con su rival y por fortuna pudo terminar con once jugadores en la cancha porque Walter Andrade y Lautaro Comas cometieron infracciones que eran para rajarlos de la cancha. Pero para el Rojo quedaba aún más. En una nueva contra a los 38 del complemento, Lucas Albertengo le otorgó la pelota a Diego Rodríguez, quien desde afuera del área ejecutó un tiro que se metió al lado del poste izquierdo de Bértoli, que quedó estático ante fenomenal definición. Cinco minutos después, el ingresado Martín Benítez corrió y le concedió el gol a Albertengo que definió con clase en el mano a mano ante el portero.

Así terminó el juego, 5 a 0. Un resultado que no deja mucho que reflexionar. Fue un buen planteo por parte de los dirigidos por el cuestionado Ariel Holan y un pésimo juego por parte de los conducidos por Rubén Darío Forestello, quienes jamás lograron inquietar el arco defendido por el uruguayo Martín Campaña.

Con este resultado, Independiente escaló a la duodécima colocación con 27 puntos quedando a un peldaño de entrar en el lote de clubes que clasifican a la Copa Sudamericana mientras que Patronato dio un paso atrás y se estancó con 23 puntos y está decimosexto. El siguiente juego de Patronato será ante Boca Juniors nada más y nada menos que en La Bombonera y, Independiente lo hará en su cancha ante Atlético de Rafaela.