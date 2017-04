¿Se debería cambiar el esquema?

fotoweb

Con la actual manera de jugar Patronato ha logrado seis triunfos, tres empates y cuatro derrotas. Si bien es el sistema táctico que más puntos le ha dado al conjunto de Paraná, en las últimas fechas se ha visto una pobre actuación del equipo. Con poca presencia goleadora en las áreas contrarias y con rivales que pueden llegar a dominar el mediocampo del patrón y acercarse a puertas del arco de Bértoli cuando a ellos les plazca. El técnico ha metido varias rotaciones en los nombres del once titular pero parece no encontrarle la vuelta de tuerca para que el equipo juegue de la manera que él quiere.

Pero lo cierto es que es un sistema de juego que puede rendir si se usa correctamente y de manera no reiterada, pero últimamente esta no es la ocasión. El técnico de Patronato debería rotar fichas en el campo de juego y no solamente cambiar de nombres. Con la Salida de Comas del equipo titular frente a Independiente, Patronato ha perdido presencia en el área y con el correr de los partidos se puede apreciar como el dibujo táctico se va desgastando, lo que deja a simple vista un equipo partido, sin marca en el medio y mucho menos presencia de jugadores en el área rival.

En el último encuentro jugado frente a Independiente, el Rojinegro se vio sometido durante ochenta y siete minutos de juego al dominio del equipo rival. En los primeros tres minutos se pudo ver algún vestigio de lo que suele ser el juego colectivo del equipo paranaense; presionando arriba, comiendo el mediocampo y obligando al contrario a jugar al pelotazo. Pero todo eso se diluyo como agua entre manos, no solo los visitantes supieron salir del apriete del Patrón sino que lo dominó en todas las facetas del juego. La no presión del equipo local y la libertad con la que jugaban los jugadores visitantes, le permitió a los de Avellaneda producir siete situaciones de goles claras de las cuales solo erraron dos, finalizando el encuentro en goleada a favor del Rojo. En el primer y segundo gol de los dirigidos por Hollan se vio como el medio de Patronato no supo contener las marcas y dejo a la defensa expuesta a los delanteros rivales. En el tercer y quinto gol se pudo ver la clara desatención del fondo Rojinegro al dejar a los contrarios solos de cara a la meta de Bértoli, en el cuarto tanto del equipo rival no hubo nada que hacer ya que fue un potente remate desde afuera del área.

Utilizando el 4-4-2 los mediocampistas, el derecho y el izquierdo respectivamente, deberían ser los que trasladen la pelota hacia delante y dejen de cara a la portería rival a los delanteros. Usualmente esta función es realizada por Damián Arce y Lautaro Comas pero con el avance de las fechas no se ha visto un correcto funcionamiento de esta forma de juego, Forestello ha intentado corregirla rotando nombres en ambas bandas, sin conseguir resultados efectivos en los últimos partidos ya que Patronato no suma de a tres desde la fecha número catorce, una victoria por 4-2 sobre Arsenal de Sarandí. En las últimos tres encuentros disputados el Rojinegro ha logrado convertir solamente un solo gol, fue en el empate en uno frente a Newell’s.

¿Debería utilizarse un sistema de juego que pueda asegurar más la transición de la pelota de manera limpia hacia los delanteros o seguir con la misma idea de juego?