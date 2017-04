Google Plus

La tercera ¿La vencida?

Patronato enfrentará por segundo partido consecutivo a uno de los considerados grandes del futbol argentino, si bien el conjunto entrerriano está hace un año en la máxima categoría del futbol argentino, esta será la primera vez que se mide frente al poderoso Boca Juniors desde su regreso a Primera.

Ambos equipos se han visto las caras en dos oportunidades, la primera fue en noviembre de 1978. Por aquel entonces los xeneizes visitaron al Patron en la capital entrerriana y se quedaron con la victoria al vencer al santo por dos tantos contra cero. En esa oportunidad José Luís Tesare y Abel Anibal Alves convirtieron para lo que seria el triunfo del equipo visitante.

En la segunda ocasión que se midieron fue victoria para el local, Boca, por dos tantos contra uno. Salguero y Husillos marcaron para el equipo local, mientras que para la visita Mudry descontaba. El partido comenzó con victoria para Patronato, que era la primera vez que visitaba La Bombonera pero luego antes de finalizar el primer tiempo fue empatado por los locales. En el comienzo del segundo tiempo, los xeneizes hicieron el gol que congelaría el resultado hasta el final del encuentro. El Rojinegro llegaba de un triunfo en condición de local frente a Unión y presentaba un cambio de técnico en lo que respecto el ultimo enfrentamiento frente a Boca. El local por su parte venia de ser campeón de América por segunda vez consecutiva.

Boca recibiría a Patronato con todos los titulares, cosa que no ocurrió en el primer encuentro jugado entre ambos en el que los Xeneizes jugaron con mayoría de jugadores que no eran habituales en el once titular. El domingo volverán a verse las caras luego de 38 años sin jugar.