Con día, horario y arbitro para recibir al granate.

La salida del equipo, en el Grella, luego de la derrota ante Olimpo.Foto:Web.

Patronato llega luego del empate ante Unión en Santa fe, con solo 25 puntos el santo intentara volver a hacerse fuerte de local. En tanto Lanús se medió en la noche de martes, frente a Velez Sarsfield. Ganando 2-0, cortando la racha de 3 partidos sin ganar.

Con la defensa bajas de local

El rojinegro viene con un panorama complicado en condición de local. Los dos últimos encuentros reibió nueve goles en su casa, algo que los tiene preocupados.

Si bien el santo es de esos equipos que de local se hacen fuertes, últimamente eso no es tan así. Ante Independiente por la fecha 19, el negro, cayó 0-5 ante un rival que no ganaba los tres partidos anteriores, desde que Ariel Holan asumió como entrenador del rojo. El santo por su parte cortó una racha de siete juegos invictos como local ya que no perdía desde la segunda fecha cuando cayó ante Gimnasia de La Plata por 1-0 el nueve de septiembre de 2016. Al rojinegro de siete situaciones claras de gol que tuvo el visitante -Independiente-, cinco fueron goles.

Otra derrota y mas consecuente fue la fecha 22 cuando recibió a Olimpo de Bahía Blanca, equipo directo en la pelea por la permanencia. El aurinegro perdía 1-0, pero termino dando vuelta el resultado imponiéndose por 3-4.

Olimpo se encontraba entre los cuatros posibles que descenderían al finalizar el campeonato, pero el triunfo lo saco de la zona roja, y así, el santo tuvo consecuencias bajando a la posición 22, que lo acerco aún más a la parte que nadie quiere, solo quedando a 3 lugares por encima de quien sería el cuarto descendido a la Primera B.

Datos curiosos

Con cambios de jugadores Patronato no puede cosechar de a tres. El santo lleva 7 partidos sin ganar en los cuales de 21 puntos solo pudo sumar 5.

Desde lo que va en este campeonato, el DT, nunca pudo repetir los mismos onces. La salida de Marcos Minetti fue quizás el gran problema de Rubén Forestello, jugador al cual no le encuentra reemplazo, es tanto así, que en siete de los ocho partidos que jugó lo que mas modifico fue el medio campo entre; Arce, Comas, Guzmán, Bertochi, Lemos y Graciani.