Con el Rulo en nanas

El volante no será de la partida del once inicial del Yagui. Foto: Diario Uno

Patronato se sigue entrenando de cara al próximo partido contra Lanús, último campeón del fútbol argentino en vísperas de levantar cabeza en el torneo ya que no gana hace 7 fechas (en la fecha 15 ganó 4 a 2 a Arsenal de Sarandí) y encima sumó una baja sensible en el medio.

Se trata del volante Damián Lemos, quien sufrió en el entrenamiento de ayer una pequeña distensión en el isquiotibial izquierdo. Un golpe en una práctica que se transformó en un edema que hizo que el jugador encienda las alarmas en el elenco de calle Presbítero Bartolomé Grella.

Luego de unos minuciosos estudios, se terminó de confirmar lo que previamente habían detectado los doctores del club y de esta manera Damián Lemos estaría con un pie y medio afuera del juego contra el conjunto Granate.

Sin duda sería una gran baja para el medio ya que es el único volante que ha cumplido con creces. Hoy en día, viendo a la plantilla del Rojinegro, se puede visualizar a simple vista que Rubén Darío Forestello no tiene un sucesor fijo para el Rulo. Es más, la situación se profundiza más al ver que desde la partida del chileno Gonzalo Espinoza, volante de buen pie y pase, el ex Nueva Chicago ha tenido que esforzarse el doble, sobre todo en la faceta defensiva donde Patronato no cuenta con volantes que se esfuercen al máximo los 90 minutos como Lemos.

De esta manera, el Yagui tendrá tiempo para buscar el reemplazante que saldría de Marcelo Guzmán y Marcos Minetti aunque ninguno de los dos llega a realizar el esfuerzo de Lemos.