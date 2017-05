Las voces de la caída

Como en la foto, Bértoli fue el primero en dar la cara ante los medios. Foto: Prensa C.A.P.

Fue una derrota que dolió y mucho. Una derrota que significa dar un paso atrás, el octavo seguido para Patronato. Luego de la caída ante Lanús en el Presbítero Bartolomé Grella, el capitán del equipo, Sebastián Bértoli, y el defensor Abel Masuero respondieron las inquietudes de los periodistas.

Primeramente el guardameta hizo un análisis de la táctica de Patronato y del partido: "La idea era no dejar espacios a la gran triangulación que tiene Lanús. Un gran equipo, con buen pie. Nosotros tenemos que emparejar esas armas con coberturas y desde lo físico. Desde la tenencia de la pelota no podemos. Se lo hicimos difícil en el primer tiempo y en el complemento apareció el penal. Después se nos hizo difícil, nos falta en la ofensiva". Añadió diciendo: "En el primer tiempo fue un sistema de contención, para aprovechar la que tengamos. Luego tuvimos que salir, aparecieron los espacios y ahí las cosas cambiaron. Tenemos la sábana corta, si vamos para adelante nos falta atrás y si nos quedamos atrás nos falta adelante".

Luego fue contundente al declarar que el juego ante Sarmiento de Junín es un partido que tienen que ganar para salir de este pozo: "Es un racha donde no estamos jugando bien. La semana que viene es un partido que tenemos que ganar si o si. Para acomodarnos en el promedio".

Por último, el cancerbero hizo clara su postura defendiendo al técnico Rubén Darío Forestello, quien fue duramente criticado por sectores de la hinchada ayer por la tarde: "El apoyo está para todos. Más para este cuerpo técnico, que siempre prioriza la institución. Se fue adaptando a todo y no se quejó por las carencias que teníamos. Forestello no quería jugar así, pero tiene jugadores para jugar así. Está preocupado y ocupado. En esta semana hay que tener calma, estar tranquilo. Aparecerán los comentarios y demás cosas que es lógico que aparezcan en esta situación y nosotros tenemos que estar preparados".

En el caso del defensor central, dijo que no es un buen presente el del club paranaense al decir: "Es una situación dolorosa". En cuanto al partido, analizó lo siguiente: "Fue un primer tiempo bueno tácticamente, con opciones más contundentes para nosotros que el partido pasado, estas se generaron con buenas presiones. Después se abre el partido y todo cambió".

Además, habló sobre el penal que le cobraron a él y criticó duramente a Patricio Loustau, árbitro del partido: "No es penal, me aparece de atrás, no lo veo. Me dice Loustau que le pego en las dos piernas y después no me amonesta, la verdad que no lo entiendo. Además hubo otras sanciones que son bastante cuestionables".

Para cerrar, Masuero dio palabras alentadoras para el plantel de cara a las últimas siete fechas: "Estamos todos juntos, como estuvimos siempre. Sabemos que el esfuerzo es de todos. Está nuestro apoyo al cuerpo técnico. Sabemos que el equipo que enfrentamos es importante".