Panorama de los lesionados

El Flaco es uno de los jugadores que está entre algodones de cara al juego ante el Verde. Foto: Diario Registrado

En el mediodía de hoy, se pudo visualizar que muchos jugadores estarán en el juego ante Sarmiento, rival de la fecha 24 o mejor mencionada, fecha de los clásicos, pero a pesar de ello hay algunas piezas claves que todavía no se han recuperado totalmente.

Quizás el más importante es Damián Lemos, el eje del mediocampo de Patronato, quien la semana pasada sufrió una distensión en uno de los entrenamientos, lo que derivó en que no juegue el partido ante Lanús en el Presbítero Bartolomé Grella, donde el equipo sufrió mucho su baja. La posibilidad de volver, pese a que no está al 100% todavía son altas y con el correr de los días, debería mejorar.

El segundo es Matías Quiroga, quien también arrastra una molestia física y tampoco estuvo ante el Granate. El Flaco cuenta con grandes chances de retornar a la lista de concentrados pero no está garantizado que tenga un lugar entre los once porque está por verse el dibujo táctico que usará Rubén Darío Forestello y ahí se sabrá si estará o no en el once inicial.

Marcos Minetti, otro volante central que no estuvo presente el último encuentro, también trabajo de manera diferenciada hoy y se cree que no llegaría en óptimas condiciones al juego ante el Kiwi, por lo que el Yagui pierde una variante vital en el medio.

Por último, Renzo Vera es el otro jugador que todavía se está recuperando del desgarro sufrido ante Olimpo de Bahía Blanca y las sensaciones es que tampoco se contaría con el defensor ante el clásico rival porque le estaría faltando una semana más para tomar rodaje futbolístico junto con sus compañeros.