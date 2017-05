Patronato vs Sarmiento de Junín en vivo AHORA (0-0)

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Patronato vs Sarmiento en vivo por la 24º fecha del Torneo de la Independencia 2017. ¡Comenzamos la transmisión a las 19:15!

Patronato: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Iván Furios, Abel Masuero, Marcos Maydana; Alejandro Gagliardi, Damián Lemos, Marcelo Guzmán, Damián Arce; Gabriel Vargas y Matías Quiroga.

Sarmiento: Javier Burrai; Maximiliano Méndez, Alexis Niz, Nicolás Bianchi Arce, Guillermo Ferracuti; Adrián Scifo, Walter Busse, Lucas Pérez Godoy, Nicolás Rinaldi; Gervasio Núñez; Patricio Vidal.

Patronato y Sarmiento se enfrentaran por octava vez en toda su historia, el historial no es favorable para el Rojinegro ya que solo cuenta con dos victorias en su favor, el resto de los resultados son dos empates y tres derrotas.

El encargado de impartir justicia en el encuentro será Nicolás Lamolina. Será el primer partido que le toque dirigir con el equipo de Forestello en el torneo y también para Sarmiento ya que no tampoco lo ha dirigido en Primera División.

El partido Patronato VS Sarmiento en vivo se jugara en el estadio Bartolomé Grella que se encuentra en óptimas condiciones, el conjunto entrerriano viene de caer por dos contra cero con Lanús en condición de local. El campo de juego se halla en ocho puntos sobre diez.

El conjunto de Junín está ultimo en la tabla de promedios y necesita sumar de a tres en todos los partidos restantes si quiere aspirar a permanecer en primera división, como así estaría necesitando que sus rivales directos, en la parte baja de la tabla, tengan una magra cosecha. Julio Chiarini no estará presente en el partido de hoy, ya que, por decisión propia, ha abandonado el equipo.

Por el lado de la visita tenemos a un equipo que se encuentra en la zona de descenso. Sarmiento viene de caer en su último partido como visitante, derrota dos a cero en el sur frente a Banfield.

Patronato llega al encuentro urgido de sumar de a tres ya que no logra un triunfo desde la fecha decimoquinta, contra Arsenal de Sarandí. El equipo de la capital entrerriana actualmente no se encuentra con problemas de promedio pero de no empezar a lograr resultados positivos arrancara la próxima temporada con la necesidad de hacer una muy buena campaña para no tener que volver locos a sus hinchas con la calculadora.

Gervasio Núñez es el hombre a tener en cuenta para la visita, el tenaz mediocampista puede resultar una amenaza para la defensa entrerriana. Además de ser rápido y habilidoso cuenta con una muy buena pegada en los tiros libres, cuenta con tres goles hechos por esta vía y es el máximo goleador del torneo para Sarmiento.

Matías Quiroga es la carta goleadora del equipo paranaense, el delantero es el goleador de Patronato en el torneo y lleva convertidos 4 goles.

El último partido de Sarmiento como visitante fue derrota 2-0 frente a Banfield.

El último partido de Patronato como local fue derrota 2-0 frente a Lanús.