Reserva: Van por la pirateada

Tiene que ganar o ganar.Foto:CAP

El equipo que es dirigido por Martín De León, llega luego de caer ante Sarmiento en La Capillita, por 1-0. Como ocurre en la Primera, reserva no gana desde la fecha 15, ante Arsenal.

El DT no podrá contar con Emanuel Ojeda, quién fue expulsado ante Sarmiento, por lo que su lugar lo ocupara Lucio Comas, retorna al once titular Bruno Duarte al igual que Yamil Silva, quiénes no participaron en la fecha anterior anterior por encontrarse con el primer equipo e ingresan por Brian Negro y José Luis Acosta. Por último, Mauro Marconato será de la partida en lugar de Milton Aguilar.

En cuanto al juego, Patronato ha contado con enfrentamientos donde mereció más que un punto o en ocasiones la derrota. Pero con la vista en la tabla, nada es favorable para el Rojinegro, Vigesimoséptimo con sólo 18 puntos, cuatro victorias, seis empates y catorce derrotas.

Esta tarde a partir de las 16 horas en lo que es Predio de Villa Esquiú, le toca enfrentarse a Belgrano con la mentalidad de ganar y poder ir cerrando lo que queda del torneo con una mejor imagen.

Por el lado del local, Belgrano llega de perder el clásico ante La T por 3-1 . El Pirata se encuentra con 34 puntos, ubicándose decimo segundo en la tabla, consecuencia de 10 partidos ganados, 4 empates y 10 derrotas.

Posible Formaciones

Belgrano: Santiago Tosa; Guidera, Ponce, González, Gorgrino, Gaitare Romero, Altamirano, Volpini, Diego Albornoz; Roggio.

Patronato: Alarcón; Galetto, Rodríguez, Duarte, Rudolf, Comas, Schvindt, Silva, Dettler, Marconato; Chávez. DT: Martín De León.