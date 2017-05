Google Plus

Patronato en busca de los tres puntos

Patronato se enfrentará al conjunto mendocino e irá en busca de una victoria para engordar su ajustado promedio, que si bien no lo dejara en zona de descenso directo, al menos por esta temporada. El equipo entrerriano deberá ganar para poder darle tranquilidad a su público y a su técnico ya que de no ganar alargara la marca a once partidos sin poder llevarse los tres puntos.

Godoy Cruz llega con una realidad muy diferente a Patronato ya que viene de de golear en su último partido, una contundente victoria frente a Vélez Sarfield por tres a cero. Los conducidos por Forestello vienen de recibir un empate en el último minuto, cosa que es natural últimamente para el rojinegro, frente a Belgrano de Córdoba. El Tomba se coloca en la décima quinta posición sumando 34 unidades, a cinco puntos del último clasificado para la Copa Sudamericana. Patronato se ubica en la parte baja de la tabla con 27 puntos.

Ambos conjuntos han jugado una sola vez en toda su historia. El partido salió favorable para Godoy Cruz Antonio Tomba ya que ganó 3 a 1. El encuentro correspondió a la fecha número seis de la zona dos del torneo de Primera División 2016.

El encargado de impartir justicia será Federico Beligoy que ya ha dirigido el encuentro frente a Huracán.

Posibles onces:

Patronato: Bértoli; Geminiani, Andrade, Masuero, Vera; Comas, Guzmán, Lemos, Arce; Telechea y Quiroga.

Godoy Cruz: Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Sebastián Olivárez, Leonel Galeano y Fabrizio Angileri; Ángel González, Fabián Henríquez, Agustín Verdugo y Gastón Giménez; Juan Fernando Garro y Santiago García.