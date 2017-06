Patronato en busca de la Copa Argentina

Google Plus

Copa Argentina

Patronato recibirá al Deportivo Morón que milita en la tercera división del futbol argentino. El equipo entrerriano buscará revertir el mal momento por el que atraviesa, no solo no logra jugar bien sino que acumula once encuentros sin conocer la victoria. Una realidad muy contraria a su rival, Morón lleva invicto diez partidos en su categoría y viene de empatar en condición de visitante frente a Fénix, el gallito ha logrado convertir 18 goles en los últimos diez partidos y solo ha recibido 5. Patronato llega al encuentro con una derrota bajo los brazos, cayó por dos tantos contra cero con Godoy Cruz Antonio Tomba.

Ambos equipos nunca se han enfrentado entre sí por ninguna competición oficial.

La última vez que Morón se enfrentó a un equipo de primera división fue en un encuentro amistoso frente a Tigre que lo venció por dos tantos contra uno. Luego por Copa Argentina el gallito ha derrotado a Newell’s y a Aldosivi, al primero por un tanto contra cero y al último por los tiros desde el punto de penal. Patronato ha perdido con Lanús en la última edición de la copa, siendo los 16avos de final la instancia más lejana a la que ha logrado alcanzar el conjunto entrerriano.

El árbitro del partido del partido será Juan Pablo Pompei quien ya ha dirigido al santo. La última vez fue en la derrota por goleada con independiente por cinco tantos contra cero.

Patronato: Sebastián Bértoli; Lucas Márquez, Iván Furios, Abel Masuero, Renzo Vera; Lautaro Comas, Marcelo Guzmán, Damián Lemos, Damián Arce o Alejandro Gagliardi; Fernando Telechea y Matías Quiroga. DT: Rubén Darío Forestello.

Deportivo Morón: Milton Álvarez; Juan Ferreira, Franco Racca, Emiliano Mayola, Nicolás Minicci; Leandro Guzmán, Cristian Lillo, Damián Toledo, Rodrigo Díaz; Nicolás Ramírez y Damián Akerman. DT: Walter Otta.