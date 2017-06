¿Qué armas tiene el Matador de Victoria?

Google Plus

El colombiano Rincón es uno de los hombres claves de este Tigre. Foto: Pasión Monumental

Como ya se sabe, Patronato de Paraná tendrá un difícil compromiso este domingo en virtud de seguir escalando posiciones en el Torneo de la Independencia. El rival de la fecha 28 es Tigre, un elenco que en los últimos años entró en una irregularidad que le ha llevado a desaparecer de los planos internacionales y este certamen no es la excepción, donde a pesar de no estar comprometido con el descenso, tampoco ha logrado meterse en alguna copa.

El Matador viene con aires de renovación, llevados a cabo por Ricardo Caruso Lombardi, quien dirigirá por tercera vez al conjunto de Victoria en su vasta trayectoria como director técnico. El esquema de este hombre de 55 años suele ser el 4-4-2 donde buscará aprovechar los volantes por afuera y tratar de someter a sus rivales desde el eje central.

Para dicha táctica, Tigre cuenta en su plantel con un arquero que ya tiene una buena cantidad de años en el equipo: Javier García, guardameta salido de Boca Juniors, es uno de los referentes del plantel y a la hora de tener que poner los guantes, será una dura evaluación para los delanteros Rojinegros.

Ya metidos de lleno en el plano defensivo, hay dos férreos centrales como Juan Carlos Blengio y Erik Godoy y, además, están los experimentados Emiliano Papa y Martín Galmarini por las puntas. Este conjunto de defensores buscará cerrarle los caminos por las puntas al elenco de Rubén Darío Forestello y también al Matías Quiroga sabiendo que cuenta con Blengio, capaz de molestar y hacerle pasar una mala tarde al Flaco.

En el sector de gestión o del medio, ubicamos a Lucas Menossi como volante central, acompañado de dos interiores como Alexis Castro -de gran nivel en el torneo- y Agustín Cardozo. Un poco más adelantados están Lucas Janson, que suele jugar como un extremo por ambas puntas y puede complicar a los marcadores de punta del Patrón, y también se localiza a Diego Morales, quizás la carta más interesante y peligrosa del conjunto de Victoria debido a su gran capacidad para armar jugadas y de finalizarlas con sus habituales gambetas en el área.

Por último, como única referencia suele ubicarse el capitán Carlos Luna, quien a su larga carrera sigue complicando a sus adversarios con sus constantes desmarques y búsqueda de goles. Es el goleador del equipo y no dudará en mandar al fondo de la red ante Patronato. Es un punta al que la zona defensiva de la escuadra comandada por el Yagui no deberá perderle pisada. Como dato no menor, hay que decir que seguramente Lucas Janson se adelante unos metros y trate de ser el segundo delantero, quien tratará de asociarse con el Chino y encarar a la defensa del Santo.

En cuanto al torneo, se puede decir que el campeonato no es para nada bueno, donde incluso se encuentra más abajo que Patronato: está vigésimo quinto con tan solo 25 puntos al totalizar hasta el momento seis victorias, siete empates y catorce derrotas.

En definitiva, Patronato recibirá este domingo a las 14:45 en el Presbítero Bartolomé Grella a un Tigre que viene con cabeza lavada, donde se producirá un re debut de Caruso y tratará de alimentar su promedio para no sufrir problemas de cara al futuro. Es un partido que, de plantearse bien, el Patrón puede salir ganador.