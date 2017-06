A nueve años del ascenso: entrevista con la Pulga Díaz

El héroe del ascenso al Argentino A (Foto: El Diario)

Desde Patronato VAVEL hemos obtenido contacto exclusivo con el héroe de aquella final que le dio una estrella y un ascenso más al Rojinegro. Nos comunicamos con Cristian la Pulga Díaz y pudimos dialogar sobre aquel día en que los hinchas del Patrón celebraron hasta que no les alcanzó la garganta para gritar más.

- Antes que nada muchas gracias por tomarte el tiempo. Ese día fuiste el héroe del Patrón ¿Qué fue lo que sentiste cuando terminó el partido?

- De nada. Mucha alegría y satisfacción por cada uno de los que hicieron posible ese momento fue único.

Me imagino una emoción terrible habrá sido darle la alegría a la gente que es la que también acompaña al equipo ¿Te quedas con el gol que le hiciste a Central Córdoba ese día o elegirías otro que hiciste con el equipo?

- Si mucha alegría por la gente que nos acompañó siempre si ese es el gran momento de Patronato y el comienzo del camino a Primera.

- Le pegaste con una fuerza con la zurda y la clavaste en el ángulo. ¿Alguna vez soñaste con hacer el gol del ascenso?

- Y la verdad que no, ni ahí que lo pensé.

- Sos un ídolo en Paraná. Llegaste hasta el Nacional B jugando con el Rojinegro. ¿Cuál de todos tus compañeros fue con que entendiste más adentro de la cancha?

- Si, la verdad que la gente me reconoce un montón y me hacen sentir eso de ídolo. Con el que más me entendí es Gabi Graciani el era el que me manejaba de atrás.

- Pasaron 9 años ya desde el ascenso. ¿Celebras de alguna manera el aniversario del ascenso, comiendo un asadito o algo?

- Hoy me invitaron a comer un asado por los 9 años. Si lo hacemos.

- Bien bien. Hay que celebrarlo. Y hablando del equipo actualmente ¿Cómo lo ves futbolísticamente?

- Y venimos mal el otro día se ganó pero fue figura el seba (Bertoli), es bueno sumar pero tenemos que mejorar mucho.

- Si. Doce partidos, contando Copa Argentina, sin ganar estuvo el equipo ¿A vos te gusta cómo juega el equipo? ¿Modificarías algo?

- No no. Solo aliento a los compañeros y a los que defienden esos colores. Y el DT esta para hacer los cambios necesarios.

- ¿Te ves siendo entrenador del primer equipo algún día?

- Por ahora no lo pienso ni miro de eso. En la sexta división que dirijo me siento cómodo y me gusta darles mi mensaje a los chicos.

- Es importante trasmitirles el mensaje a los más jóvenes para que puedan encarar el futuro de la mejor forma. De nuevo muchas gracias por tomarte un momento. Un placer hablar con vos, espero poder hacerlo nuevamente en otro momento. Un abrazo de gol.

- Cuando quieras. Abrazo