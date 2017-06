Bértoli: "Teníamos la esperanza de poder cumplir el objetivo pero no se pudo"

El referente del equipo se fue molesto ante la imposibilidad de no concretar la tan ansiada permanencia. Foto: Prensa Patronato

En el Día del Padre, Patronato buscaba la victoria que lo deje en Primera División. Con público a su favor en el Presbítero Bartolomé Grella, estaba todo dado para que se olvide de esta temporada irregular pero al final no se dio el resultado deseado. Tigre aprovechó las pocas chances que dispuso y ganó 2 a 0.

Luego de la derrota, el arquero y capitán de este equipo, Sebastián Bértoli, evidenció una clara muestra de desilusión ante la posibilidad que dejó escapar el Santo ante el elenco de Ricardo Caruso Lombardi. Comenzó diciendo: "Teníamos la esperanza de poder cumplir con el objetivo, pero no se pudo”. Aunque fue optimista de cara al próximo compromiso de Patrón (contra Sarmiento en Junín): "Nos está costando mucho la localía y esperemos que en Junín, ya que nos va bien de visitante, cerrar con el objetivo".

También hizo énfasis en el mal juego que hizo Patronato, donde pese a dominar el balón, no pudo lograr plasmarlo en el marcador: "Bien no se jugó, eso es lógico. Tener tanto tiempo la pelota y no generar situaciones claras, es porque no se jugó bien". Luego, prosiguió: "Tuvimos intenciones. Después caímos en errores reiterativos, que en este semestre, que es muy largo, han sido los mismos errores en cuestiones de resolución de jugadas. Nos está costando. Esperemos que en Junín, más tranquilos, podamos cumplir con el objetivo".

Por último, ante la consulta si el resultado en Buenos Aires ante Quilmes había relajado a la plantilla, Seba declaró: "Creo que no. Si sucedió eso, no fuimos inteligentes, porque sabemos que no cumplimos con el objetivo y que quedan seis puntos para tratar de lograr el objetivo".