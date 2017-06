Los convocados vs Sarmiento

Google Plus

Los convocados para enfrentar a Sarmiento. Foto: Patronato oficial.

Luego de la dura derrota ante Tigre por 2 a 0 en el Presbítero Bartolomé Grella por la fecha 28 del Torneo de la Independencia 2017, el elenco entrerriano volvió a los entrenamientos el día lunes en el predio de la Capillita. El Patrón realizó trabajos regenerativos, también se trabajó la definición y los centros.

El conjunto de Ruben Dario Forestello ya viajó a Junín, donde el día jueves a las 17:10hs va a enfrentar al ya descendido Sarmiento, en el Estadio Eva Perón. El santo tendrá que recuperarse de su caída en poco tiempo, para lograr una victoria que le dé los tres puntos que son vitales en la tabla de los promedios.

El Yagui Forestello no dio indicios de los que serían los once titulares para enfrentar al Verde, aunque mañana se confirmarían los nombres definitivos de los que van a disputar el encuentro. Un probable once sería el siguiente: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani. Iván Furios, Renzo Vera, Lucas Márquez o Marcos Maydana; Lautaro Comas o Alejandro Gagliardi, Damián Lemos, Nicolás Bertocchi, Damián Arce; Fernando Telechea y Matías Quiroga.

Luego del entrenamiento vespertino, el DT del patrón dio a conocer la lista de los convocados que viajarán Junín, y estos son los nombres: Sebastián Bértoli, Federico Costa; Abel Masuero, Iván Furios, Renzo Vera, Marcos Maydana, Lucas Márquez, Lautaro Geminiani; Damián Lemos, Tomás Spinelli, Nicolás Bertocchi, Gabriel Graciani; Lautaro Comas, Damián Arce, Mauro Marconato, Matías Quiroga, Alejandro Gagliardi, Mauricio Carrasco, Fernando Telechea.

Walter Andrade no viajaría con el plantel, ya que no se encuentra al cien por ciento.