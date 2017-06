Todo listo para cerrar en su casa

Google Plus

Quieren despedirse con un triunfo ante su genteFoto:CAP

Luego de lo que fue el triunfo ante Sarmiento de Junín, donde se aseguró su permanencia en primer, el patrón cierra el campeonato en el Presbítero Bartolomé Grella, recibiendo a Atlético Tucumán.

Cómo llegan

El local

Por la vigésima octava fecha de este torneo, Patronato viajó a Junín donde se impuso ante el local por 3-1; Sebastián Bertoli, Damian Arce y Nicolás Bertochi - Baja para este partido que viene- fueron los encargados de convertir para el Patrón. Consumado el encuentro, los paranaenses festejaron lo que fue el seguro a la próxima temporada en Primera división.

El rojinegro, se sacó la presión del descenso una fecha antes y tiene la necesidad de volver a ganar de local, algo que no ha podido conseguir desde la fecha 15. En aquel encuentro el santo logró imponerse ante Arsenal de Sarandí por 4-2, desde entonces en condición de local no ha podido sumar de a tres ; Empató ante Newell’s(1-1), Sarmiento (2-2) y perdió contra Independiente (0-5), Olimpo (3-4), Lanús (0-2), Godoy Cruz (0-3) y Tigre (0-2). Obteniendo así 16 puntos de local sobre 42. No tan alarmante, si se ve desde el punto, que de los 33 puntos cosechados en total, casi la mitad lo logro en su casa.

Los dirigidos por Rubén Forestello en lo que va de estas 29 fechas solo han podido ganar en 8 encuentros, sumando 9 empates y siendo derrotado en 12 oportunidades.

Concentrados: Sebastián Bértoli, Federico Costa; Lautaro Geminiani, Iván Furios, Lucas Márquez, Walter Andrada, Marcos Maydana, Damián Lemos, Marcelo Guzmán, Damián Arce, Alejandro Gagliardi, Fernando Telechea, Tomás Spinelli, Lautaro Comas, Matías Quiroga, Mauricio Carrasco, Miltón Aguilar.

La visita

Atlético Tucumán llega de un empate ante Velez Sarsfield, el deca y el fortín terminaron 1-1 en Tucumán

El decano en este torneo de primera, ha podido conseguir la victoria en carácter de visitante, solo en 3 oportunidades, sumando además 3 empates y 7 derrotas, algo llamativo a la hora de las estadísticas, ya que solo saco once puntos sobre treinta y nueve, fuera de su casa.

Llega a Paraná con bastantes cambios; Pablo Lavallén dejó el cargo de entrenador y la comisión directiva rápidamente consiguió su reemplazo, hará su debut al mando del deca, frente a Patronato este próximo lunes Ricardo ‘el ruso’ Zielinski. Además, Leandro González fue una de las bajas importantes para los tucumanos, el delantero dejó el equipo y jugara en Chipre, sumándole la despedida con la celeste y blanca de Cristian Menéndez quién se ira al Veracruz de México.

Concentrados: Cristian Lucchetti, Bruno Bianchi, Ignacio Canuto, Leonel Di Plácido, Alejandro Montiel,Gabriel Rizzo Patrón, Guillermo Acosta, Rodrigo Aliendro, Neri Leyes, Franco Quiroga, Ezequiel Cirigliano, Javier Mendoza, David Barbona, Luis Rodríguez, Tomás Cuello, Cristian Menéndez y Fernando Zampedri.