Sin DT, desfilan los nombres

El Grella, en la mira de varios. Foto:Web

El pasado fin de semana se estaba casi seguro de la continuidad del hoy ex DT de Patronato; Rubén Forestello, pero luego del receso pedido por el yagui para pensar en que decisión tomar, informó al comienzo de la semana; no renovar contrato.

A la salida de dicha reunión entre comisión directiva y cuerpo técnico. El yagui hizo declaraciones a los medios locales, contando sus sensaciones y motivos por el cual no renovó contrato: “Me voy porque no estoy convencido como estuve el primer día que llegué”. Si bien la dirigencia con Miguel Hollman a la cabeza, estaban confiados de seguir contando por un año mas con el trabajo del DT. Siguió diciendo “esta dirigencia se merece que les hable con honestidad, hoy quiero estar en mi casa tranquilo”. Cerrando con sus declaraciones “Fue un semestre desgastante para todos, pero como Cuerpo Técnico sabemos todo lo que entregamos al grupo; el objetivo se cumplió y estamos felices por eso”

El tiempo en contra

Por otra parte y por consecuencia de la decisión ya comentada, en Patronato comenzaron a moverse de forma inmediata para buscar su reemplazante. Cabe recordar que el rojinegro tiene pensado comenzar la pretemporada en poco menos de un mes.

Los nombres ya empezaron a rondar en la entidad de calle Grella y la mas resonante hoy, es la del ex DT del Patrón, Iván Delfino, quien según se dice entre los pasillos, es el candidato seguro, otros que completarían la lista de posibles dt son: Juan Azconzábal, Juan Pumpido, el ex DT decano Pablo Lavallén y el reciente ex dt de la selección Sub20 Claudio Úbeda.

La continuidad de varios

La incertidumbre entre tanto barullo, también pasa por la continuidad de varios jugadores de importancia en el plantel. Desde la dirigencia del Patrón se transmitió tranquilidad informando que las negociaciones recién comienzan, pero ya se comunicaron con varios jugadores para que continúen; Bértoli, Andrade, Vera, Lemos, Arce y Guzmán, entre otros.

Nueva firma

Patronato firmó con Sport Lyon S.A por 2 años. La marca deportiva nacional, vestirá al Rojinegro en Primera división, a partir de la temporada que se aproxima.