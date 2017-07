Altas y bajas del rojinegro

Google Plus

Dos de los nuevos refuerzos. Foto: Patronato.

El Patrón ya tiene la cabeza puesta en lo que será el torneo de Primera División 2017/18, donde intentará mantener la categoría, y ya empieza a armar de a poco al plantel que afrontará este objetivo el semestre que viene, con algunos nombres nuevos. A continuación repasamos las altas y bajas de Patronato.

El elenco entrerriano cambió de DT, ya que Rubén Dario Forestello decidió no renovar su contrato y dejar su cargo, por este motivo los dirigentes fueron a buscar un reemplazo, Juan Pablo Pumpido. El nuevo DT del Rojinegro, hijo del recordado Nery, viene de dirigir interinamente a Unión de Santa Fe y es el más joven en su cargo, tiene 34 años. Otras de las bajas que sufrió el Santo, fueron las de Damián Arce, el volante vuelve a Unión de Santa Fe, donde ya pasó la revisión médica, Mauro Marconato, vuelve a Colón de Santa Fe, Dalmiro Dettler, goleador de la reserva de Patronato que quedó libre y hoy estuvo en el Pedro Mutio, en las pruebas de jugadores de Atlético Paraná, y una de las más importantes, la de Lautaro Comas, que al no ser tenido en cuenta decidió seguir su carrera en O´higgins de Chile, un año a préstamo con opción de compra del 50%.

Entre los refuerzos del Patrón hay dos caras nuevas que se sumaron al plantel: Abel Peralta, juega de volante y llega luego de su paso por Temperley, el otro es Martín Rivero, también juega en la posición de volante y llega desde Unión de Santa fe, donde jugó 14 partidos pero no convirtió, ambos refuerzos ya se encuentran entrenando en el club. También se sumarían el centro delantero Adrián Balboa, ex Sarmiento de Junín, donde convirtió 4 goles en 19 partidos, Bruno Urribarri, llega de Tigre, y Blas Cáceres, ex Vélez.