Blas Cáceres: “Tenía propuestas de Paraguay, pero no dudé en venir”

Una de las nuevas incorporaciones de Pumpido. (Foto: Web)

Desde Patronato VAVEL, tuvimos el agrado de conversar con uno de las nuevas caras del rojinegro.

El volante de 26 años inició su carrera en Olimpia de Paraguay, de ahí en más paso por varios clubes de su país, algo que pudo volver a ocurrir según sus palabras, pero decidió continuar su carrera en Patronato: “Tenía propuestas de Paraguay, no dude en venir. Hablé con el profe y me dijo que quería contar con mi persona y fue por eso mi decisión”, el interés del nuevo director técnico rojinegro fue una de las causas por la cual ya se encuentra en Paraná.

“Además me gusta mucho el fútbol argentino. Quería seguir acá, se juega mucho más rápido y es muy buena vidriera, así es que aprovechar al máximo” agregó, “Ahora estoy acá y es disfrutar de esta hermosa oportunidad".

Blas Cáceres formo parte de otro grande de su país como es Cerro Porteño, hoy, en Patronato expresó las sensaciones de su llegada al plantel: “Trataré de ayudar al equipo y sumar, para salir de la zona complicada en la que estamos“.

Cerrando con la charla, el deportista hizo referencia a su primer entrenamiento en el club entrerriano: ”Me sentí bastante bien, me recibieron muy bien mis nuevos compañeros” como también así de la ciudad: “Es un lugar muy lindo y muy tranquilo, contento de estar acá, me siento muy cómodo y contento por como me recibieron” cerró. Sus otros equipos en Paraguay fueron Guaraní, Sol de América y General Díaz.