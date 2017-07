Rodrigo Arciero: “ Soy un Jjugador que me gusta estar siempre dentro de la cancha estén las cosas bien o mal"

Google Plus

El defensor hizo inferiores en Boca Juniors, paso por All boys, Talleres entre otros equipos.Foto:Vavel

Desde Patronato Vavel, hablamos con el nuevo refuerzo del rojinegro. Tras su paso por la Lepra Mendocina, Rodrigo Arciero llega al equipo paranaense a pedido de Juan Pablo Pumpido.

P- Para arrancar, hablar sobre tu año en CSIR, las sensaciones de tu paso por el equipo Mendocino...

R- El año personal en Independiente Rivadavia fue muy bueno , jugué muchos partidos de 3 o de 4 y en lo personal me siento que terminé en un muy buen nivel . Siempre estuve con continuidad tanto de una banda como la otra y además muy contento por qué se logró el objetivo que parecía imposible salvar la categoría terminando muy cerca de los puestos de ascenso .

P- ¿Alguna vez diste por perdida la chance de salvarse?

R- La verdad que el torneo era muy difícil . Y sabíamos que teníamos qué hacer una campaña de campeón para salvarnos y lo logramos

P- Hablando de campeón, terminaron siendo el segundo equipo con menos derrotas atrás de Argentinos. Hicieron una campaña pasando los 60 puntos, de principio a fin, me hablaste en lo personal. En general, ¿cómo viste al equipo?

R- La verdad que el equipo estuvo muy sólido y muy confiado de que el objetivo se iba a lograr la unión fue muy importante para lograrlo

- ¿Algo que te quede de todo eso, el paso por Independiente?

R- Me quedo una sensación muy buena es un club tremendo . Y la verdad que me llevo los mejores recuerdos

- Pasando a Patronato, la pregunta obvia, ¿por qué Patronato?

R- Por qué me hablaron muy bien de este club , que es un club muy ordenado muy profesional y me entusiasmó el tema de venir para afianzar al club en la primera división . Otra de las cosas que me hizo decidir por Patronato fue el haber hablado con Juan Pablo (DT) .

- ¿Su idea de juego, la convicción, que fue lo que te hizo decidir?

R- Claramente , me gusta que sea un dt joven con las ideas claras . Ya hablaremos más profundamente de lo futbolístico pero es importante tener el diálogo con el técnico por qué uno después adentro de la cancha lo tiene que defender y entender .

- Apenas empezamos hablar dijiste sentir que terminaste en un muy buen nivel, siempre con una buena continuidad, por ambas bandas, ¿ Venís a continuar con esa idea, con ese propósito?

R- No vengo a ver qué pasa . Vengo a seguir jugando vengo con mucha continuidad y no quiero perderla .

Soy un jugador que me gusta estar siempre dentro de la cancha , estén las cosas bien o mal siempre quiero estar para defender la camiseta. Trabajo y entreno para eso todos los días .

- Sin quitarte mucho más tiempo, ¿objetivos personales de acá a lo que se viene, y sensaciones de la llegada al club

R- Vengo con la idea de sumar la mayor cantidad de partidos y como te dije anteriormente afianzar al club a la primera división. Engrosar el promedio. Y las sensaciones son muy buenas , hoy sería la revisión y la firma y a la tarde entrenaría por primera vez pero estoy muy tranquilo y entusiasmado por qué sé que llego a un club muy ordenado con las cosas y objetivos claros . Con gente que quiere seguir haciendo las cosas bien .