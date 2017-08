Leonardo Morales: “Es un objetivo cumplido llegar a Primera"

Sueño de Primera, para el oriundo de Villa Urquiza | Foto: VAVEL

Desde Patronato Vavel, tuvimos el agrado de conversar con Leo Morales, quien nos contó un poco de su trayectoria, el momento en el cual el futbol le dio revancha para hoy estar en la elite del fútbol argentino y el paso fugaz de jugar en Paraná Campaña a la Primera División.

- Principalmente, tus sensaciones en lo personal en tan poco tiempo pasar de una categoría a otra. Federal, Nacional ahora Primera.

R- La verdad la sensación muy contento, emocionado, es algo que no lo puedo creer fue duro siempre luchándola así que feliz.

-¿Te costó mucho llegar hasta donde estas hoy?

R- Si, Yo a los 16 años decidí casi que dejar el futbol para trabajar de guardavidas, fui a jugar un campeonato libre y por esas cosas de la vida se me abrieron las puertas en el futbol nuevamente.

- ¿La decisión esa de dejar fue más por un tema tuyo o por algo exterior?

R- Y por que ya veía que la edad se me iba para el fútbol, y entonces prioricé el trabajo.

- Algo lógico te voy a preguntar, pero ¿El sueño de vivir del fútbol, lo tuviste?

R- Si, siempre. Pero fui a varias pruebas y como no quedé, ya nunca pensé que esto iba a pasar (Risas).

- Igual eras joven, tampoco que no tenías tiempo para que no ocurra.

R- (risas) Si, pero siendo de un pueblo es mas difícil que te vean.

- ¿Cómo fue eso de estar jugando en un campeonato libre y volver al fútbol, en ese momento como pasó?

R- Yo estaba de guardavidas, un amigo armó un equipo para jugar un torneo libre y de ahí conocí otro jugador que jugaba en Tabossi, salimos campeón de Paraná campaña 2011, de ahí a Belgrano 2012, de Belgrano a Atlético Paraná, B nacional...

- Algo de película..

R- Increíble todo muy rápido y largo de contar ja.

- Lo primero que pensaste cuando llegaste a Belgrano. Lo que fue el campeonato con Tabossi anteriormente.

R- Con Tabossi muy lindo porque ese club nunca había salido campeón y quedar en la historia de todo un pueblo, muy emocionante. Y a Belgrano llegué a jugar sub 20, después me subieron a 1era. En ese momento Belgrano es invitado a jugar el Federal B y las primeras 4 fecha ni al banco. Perdió los cuatro partidos, debute en la 5ta ganamos y mi 2do partido fue Copa Argentina contra Paraná que me toco marca personal a Licha Alzugaray.

- ¿Y ese de partido de copa, la marca a Alzugaray?

R- (Risas) Sí, marca personal nomás, yo ni jugaba y ni él, lo seguía por toda la cancha hasta cuando fue a tomar agua (risas).

- ¿Tu sensación de ese partido, fue, lo hice bien o me faltó marcarlo mas?

R- No, la verdad, excelente partido me salió, me felicitaron todos y él por suerte no toco la pelota ese día y las pocas que me pasó iba al suelo.

- Era como sea, pero no pasas. ¿Algo que recuerdes que te haya dejado Belgrano?

R- Un gran trampolín al profesionalismo.

- Ahora pasando a Paraná, ¿ese momento que arrancaste a formar parte de un club del Nacional B, que se te pasó por la cabeza?

R- Ya cuando paso a Paraná, a la B Nacional, me planteé entrenarme bien y hacer hasta lo imposible por ganarme un lugar en el equipo.

- ¿Tú experiencia en el gato?

R- Que no fue fácil... me costó luchar el puesto contra un referente, pero creo que el tener un objetivo claro y nunca bajar lo brazos me ayudó a ganarme el lugar con el Indio Ortiz como dt.

- Viviste el campeonato, el pelearla todo el tiempo para intentar mantener la categoría...

R- Fue un año muy duro que terminó de la peor manera deportivamente hablando, se sufrió mucho.

- ¿Como fue el llamado o como surgió el interés de Patronato hacia a vos?

R- Se comunicaron con mi representante y después muchos amigos que aportaron lo suyo también con conocidos del club, y obviamente súper feliz en lo personal (risas).

- ¿Dudaste en algún momento decirle si?

R- ¿Te contesto? (Risas). Obvio que no, es un objetivo cumplido llegar a Primera.

- ¿Te hablaron sobre lo que representa pasar de Paraná a Patronato, sacando la categoría, la rivalidad futbolísticamente?

R- Si, pero me dejó re contento que hinchas fanáticos y personas grandes de Paraná supieron entender y me desearon mucha suerte y los mejores deseos. Eso me deja tranquilo que en lo personal creo que mala imagen no deje en el club.

- ¿Hubo alguna chicaneada de algún amigo o compañero de Paraná, por eso o no?

R- Como siempre, en tono de broma y terminando en deseo de que me vaya bien.

- No quiero quitarte mucho mas tiempo, así que por ultimo ¿Sensaciones de la llegada a Patrón, que esperás, objetivos de acá a lo que se venga?

R- Voy a brindarme al 100%, espero ser útil para el equipo y aportar mi granito de arena, que sea un año muy bueno en lo personal y en lo grupal. Prometo luchar y pelear el puesto que es lo lindo del fútbol y obviamente disfrutar de este objetivo cumplido.