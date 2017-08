Este sería el posible fixture de Patronato. Foto: CAP.

Mientras el conjunto dirigido por Juan Pablo Pumpido sigue trabajando en la pre-temporada, donde tendrá su primer amistoso frente a Rosario Central, el día lunes salió un posible fixture para el Santo, aunque no sería oficial. El Patrón no tendrá las cosas fáciles en esta Super Liga 2017/18, tiene el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos, y así poder mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino, su promedio es de 1,173. A continuación repasamos como será este campeonato y los partidos más importantes para el elenco entrerriano.

Este nuevo campeonato será muy similar al anterior, aunque en lugar de 30 habrá 28 equipos y serán encuentros de ida, todos contra todos. Según se dijo, comenzaría el 19 agosto de 2017 y finalizará el fin de semana del 6 mayo de 2018. Seguirán siendo 4 los descensos a la B Nacional y 2 ascensos a Primera División. Pero la novedad pasa por otro lado, es que en este nuevo formato no se jugaría la tan polémica "fecha de los clásicos", por lo que los equipos que tengan a su clásico rival en primera lo enfrentarían sólo una vez.

Patronato arrancaría esta Super Liga el fin de semana del 20 agosto, aún no se sabe el día en que se jugaría este encuentro, visitando a Estudiantes de La Plata, en el Estadio Único de esa ciudad. Su debut como local sería ante Colón de Santa Fe.

¿Los partidos más importantes por la permanencia? 3ra fecha vs Temperley (visitante), 4ta vs Arsenal (local), 5ta vs San Martín de San Juan (visitante), 7ma vs Argentinos Juniors (visitante), 8va vs Tigre (local), 9na vs Belgrano (visitante), 12da vs Huracán (local), 15ta vs Unión (visitante), 16ta vs Olimpo (local), 20ma vs Vélez (local) y 21ma vs Chacarita (visitante). Las fechas contra los grandes son las siguientes: en la fecha 10 recibiría en el Grella a Boca, en la fecha 11 visitaría a Independiente en Avellaneda, sería visitante ante San Lorenzo por la fecha 23, enfrentaría a Racing en Paraná en la fecha 24 y por último visitaría en el Monumental a River en la fecha 25. El Patrón cerraría el campeonato ante Atlético Tucumán, como visitante.