Cambio de fixture

El fixture de Patronato para la Superliga 2017/18. Foto: CAP.

El día lunes 31 de julio, se había filtrado un posible fixture de Patronato para esta Superliga argentina 2017/18, aunque no era nada oficial, y tampoco lo terminó siendo. El día viernes el fixture sufrió algunos cambios, teniendo en cuenta a como estaba armado el que se filtró. En este nuevo, y ya confirmado calendario, el Rojinegro arrancará de visitante ante San Martín de San Juan, equipo con el que pelea por la permanencia. Además, con estos cambios el elenco entrerriano jugará mas partidos en la condición de visitante.

La Superliga 2017/18 será muy similar a lo que fue el campeonato pasado, aunque en lugar de haber 30 equipos serán 28, los encuentros serán de ida, todos contra todos. En cuanto a los ascensos y descensos, se seguirá manteniendo el mismo formato, 4 descensos a la B Nacional y 2 ascensos a Primera División. Pero la gran novedad, en este nuevo torneo, es que no se jugaría la tan polemica "fecha de los clásicos", muchas veces criticada ya que varios equipos no tienen a su eterno rival en esta categoría, por lo tanto los equipos que si tengan a su eterno rival en primera sólo lo enfrentarían una sola vez. El campeonato arrancaría el 25 de agosto de 2017 y finalizaría el 13 de mayo de 2018.

El Patrón que necesita sumar la mayor cantidad de puntos, para así poder mantenerse en primera, no la tendrá nada fácil. Estos serán los partidos más importantes y decisivos por la permanencia: 1ra fecha vs San Martín de San Juan (visitante), 2da vs Argentinos Juniors (local), 3ra vs Tigre (visitante), 10ma vs Unión (local), 11ra vs Huracán (visitante), 12da vs Olimpo (local), 15ta vs Vélez (visitante), 16ta vs Chacarita (local), 18va vs Belgrano (visitante), 22da vs Arsenal (visitante) y 26ta vs Temperley (visitante). Frente a los grandes jugará tres partidos como local, fecha 6 vs Boca, fecha 19 vs River, fecha 25 vs San Lorenzo; y dos como visitante, fecha 7 vs Independiente, fecha 20 vs Racing. El Santo cerrará el campeonato como local ante Banfield, en el Grella.

El fixture del Patrón

Fecha 1 vs San Martín de San Juan (V)

Fecha 2 vs Argentinos Juniors (L)

Fecha 3 vs Tigre (V)

Fecha 4 vs Atlético Tucumán (L)

Fecha 5 vs Talleres (V)

Fecha 6 vs Boca (L)

Fecha 7 vs Independiente (V)

Fecha 8 vs Newell’s (L)

Fecha 9 vs Gimnasia LP (V)

Fecha 10 vs Unión (L)

Fecha 11 vs Huracán (V)

Fecha 12 vs Olimpo (L)

Fecha 13 vs Lanús (V)

Fecha 14 vs Godoy Cruz (L)

Fecha 15 vs Vélez (V)

Fecha 16 vs Chacarita (L)

Fecha 17 vs Defensa y Justicia (V)

Fecha 18 vs Belgrano (V)

Fecha 19 vs River (L)

Fecha 20 vs Racing (V)

Fecha 21 vs Rosario Central (L)

Fecha 22 vs Arsenal (V)

Fecha 23 vs Estudiantes (L)

Fecha 24 vs Colón (V)

Fecha 25 vs San Lorenzo (L)

Fecha 26 vs Temperley (V)

Fecha 27 vs Banfield (L)