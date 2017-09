Márquez: "Redondeamos un partido inteligente"

Google Plus

Márquez confía en seguir por la senda de la victoria.

Lucas Márquez hizo referencia a la personalidad que tuvo su equipo para superar a Argentinos Juniors: “La actitud estuvo escasa en San Juan y hoy la tuvimos. Por momentos la pasamos mal y la actitud siempre estuvo. Presionamos en lugares indebidos, se nos hizo muy difícil, pero en el segundo tiempo mejoramos, fuimos más unidos y presionamos bien”.

Por otra parte, sobre la idea del juego entre un tiempo y el otro, reconoció: “Salió más en el segundo, pero todavía nos falta mucho. Enfrentamos a un rival muy difícil, que se paró bien en la cancha y nos tuvo la pelota la mayor parte del partido. No queremos que nos pase eso, pero contra estos rivales es difícil de controlar, pero tampoco queríamos salir tan arriba para no quedar mal parados. Redondeamos un partido inteligente”.

No obstante, Márquez y varios de sus compañeros tienen presente los errores cometidos ante San Martín, a lo que reconoció: “Nos dolió mucho, porque no queríamos que nos pase eso y lamentablemente pasó. Lo mejor es que nos haya pasado en esa primera fecha y no a mitad de torneo. Lo bueno que lo podemos corregir y estamos en camino”.

Por último y en relación al final de la racha adversa de ocho partidos sin poder conocer la victoria, señalo que está contento por poder darle una alegría a la gente y a su vez por poder dar vuelta el partido.

En lo que va de la Superliga Argentina, Márquez ha conseguido jugar los dos partidos que hasta el momento ha disputado Patronato en condición de titular. Por tal situación, pretende seguir estando dentro del 11 inicial de Juan Pablo Pumpido.