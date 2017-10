Talleres de Córdoba vs Patronato en vivo online por la Superliga Argentina

Google Plus

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Talleres vs Patronato por la 5º fecha del Torneo de la Independencia 2017. ¡Comenzamos la transmisión a las 11:05!

Talleres vs Patronato en vivo online

Talleres: Guido Herrera; Leo Godoy, Juan Cruz Komar, Javier Gandolfi y Lucas Olaza; Emanuel Reynoso, Pablo Guiñazú y Juan Ramírez; Sebastián Palacios, Marcelo Torres y Joao Rojas. DT: Frank Darío Kudelka.

Patronato: Sebastián Bértoli; Rodrigo Arciero, Renzo Vera, Luca Sosa y Lucas Márquez; Marcelo Guzmán, Damián Lemos, Marchioni o Garrido y Blas Cáceres; Adrián Balboa y Sebastián Ribas. . DT: Juan Pablo Pumpido.

El equipo visitante viene de encadenar una racha positiva de tres partidos ganados y quiere sumar su cuarta victoria al hilo y así poder darle pelea a los grandes en la punta del torneo y también escaparle al fantasma del promedio.

Talleres que viene de ganar su último encuentro quiere hacerse fuerte de local y sumar todos los puntos posibles para así poder pelear la SuperLiga.

En cuanto a la tabla de promedios ambos equipos se encuentran respirando tranquilos por ahora. Patronato se ubica en la 18va posición mientras que Talleres lo hace en el 11vo lugar, pero una racha de malos resultados podría hacer que ambos empiecen a mirar de reojo la calculadora.

En la tabla de posiciones los dos equipos se encuentran en zona de Copa Sudamericana y lucharán por clasificarse a una competición internacional, Patronato lo haría por primera vez en toda su historia.

El árbitro será Fernando Rapallini de 39 años de edad.

Sebastián Palacios, jugador de Talleres, opinó sobre el próximo partido: "Creo que va a ser un partido duro y parejo, porque ellos vienen jugando bien y arrancaron bárbaro el torneo. Tendremos que atacar mucho y rendir más que el ciento por ciento".

El partido se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Dicha cancha es la más grande de la provincia y tiene una capacidad máxima de 57.000 espectadores.

El hombre clave de la visita será Adrian Balboa que es el goleador del torneo con dos tantos convertidos.

Sebastian Palacios es el hombre a tener en cuenta para Talleres siendo su goleador y marcando dos tantos en el torneo.

El último partido disputado por Patronato en condición de visitante fue una victoria 3-0 contra Tigre en Victoria.

Juan Pablo Pumpido, técnico de Patronato, manifestó: "No firmo el empate, pero no es malo sumar para nosotros que tenemos una lucha aparte con el descenso".

Talleres empató su último partido de local contra Vélez.

Frank Kudelka, entrenador de Talleres, declaró sobre el partido vs Belgrano: “He ido a varios partidos a la cancha de Belgrano, pero no como DT de Talleres. Me gustar ir al Gigante, vamos a estar bien solitos y nos vamos a hacer fuertes”.

Ambos equipos jugaron solo un partido en Primera División y fue victoria para La T que gano el encuentro por la mínima 1-0.