Listo para recibir a la Lepra

Patronato quiere sumar de local ante Newell´s. Foto: CAP.

Este lunes desde las 19:05hs, por la fecha 8 de la Superliga 2017/18, Patronato recibirá a Newell´s en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella. El encargado de impartir justicia en este encuentro será Nicolás Lamolina.

El árbitro dirigió al Patrón por última vez en junio, en la victoria ante Sarmiento en Junín por 3 a 1, que valió la permanencia en primera. En total, impartió justicia en ocho oportunidades en un partido del Santo, con un saldo de dos victorias, cinco empates y una derrota. Tres de estos encuentros fueron en primera, donde el Rojinegro ganó uno y empató dos ( 0 a 0 vs Arsenal; 2 a 2 vs Sarmiento y 3 a 1 vs Sarmiento). Por el lado de Newell´s, será la primera vez para Nicolás Lamolina.

La última vez que se enfrentaron fue en el Torneo de la Independencia 2016/17, el encuentro terminó 1 a 1 con goles de Fernando Telechea (Patronato) y Walter Andrade en contra (Newell´s), también se jugó en la capital entrerriana en esa oportunidad. Fue la única vez que se enfrentaron, ya que no se registran partidos anteriores entre ambos equipos.

Patronato lleva tres victorias, un empate y tres derrotas en este campeonato, viene de igualar en un gol frente a Independiente, como visitante, y se ubica décimo quinto con 10 puntos en siete fechas jugadas. El conjunto dirigido por Juan Pablo Pumpido necesita sumar de a tres, teniendo en cuenta que se vienen rivales directos en la pelea por la permanencia en la máxima categoría y se encuentra a tres lugares de la zona roja. Por su parte, la Lepra viene de ganarle a Chacarita por 2 a 1 como local. El elenco rosarino registra dos victorias, dos empates y tres derrotas, se encuentra vigésimo con 8 puntos.