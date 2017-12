Análisis pre-partido

Google Plus

Foto: Web.

Se enfrentan dos equipos que tienen aspiraciones muy diferentes. Por un lado estará Patronato de Paraná que tratará de sumar la mayor cantidad de puntos posibles. El objetivo, claramente, será la permanencia en Primera División. El rival que se presenta es Unión, que buscará seguir escalando posiciones en el torneo y permanecer en zona de clasificación a las copas.

El conjunto paranaense ha comenzado de forma regular su tercera temporada en Primera División: de los cuales disputo nueve partidos cosechando tres victorias, dos empates y cuatro derrotas. Los del Patrón querrán cambiar esa imagen mostrada en los últimos encuentros, sobre todo después de haber perdido el fin de semana pasado contra Gimnasia de La Plata de una manera poco agradable. Aunque en los momentos difíciles se han hecho fuertes de local, sumado a la presión que mete su hinchada van a querer quedarse con los tres puntos.

Por parte del Tatengue, las cosas en la Superliga empezaron de una forma espectacular. Tras sacar su partido en Liniers, no fue capaz de ganarle a un recién ascendido como lo es Chacarita, que consiguió un punto en Santa Fé. Marchan a seis puntos de Boca Juniors, que por el momento es el líder de la Superliga Argentina.

Será un partido en el que el peso del partido lo llevará, principalmente, Unión que tratará de mantener la posesión. Patrón demostró ante Newell’s que sabe sufrir y trabajar en defensa para después jugar de contra golpe. Se especula con la posibilidad de que Pumpido pare una línea defensiva con cuatro hombres, con las vueltas de Rodrigo Arciero y Walter Andrade. Este último y Luca Sosa tendrán que estar muy atentos a Franco Soldano, uno de los delanteros con más movilidad. Y tanto Martín Rivero como Julián Marchioni se pararán por delante de la defensa para cubrir los espacios.

Y habrá que tener la mirada puesta en lo que pueda hacer Lucas Gamba, quien ayuda a la conexión del mediocampo con la delantera y a ocupar esos huecos que deja la defensa contraria.

Leonardo Madelón está confiado en que el tropiezo del partido contra River no es más que eso, una caída que no manchara el buen torneo que vienen haciendo. Tiene mucha madera arriba, creatividad en el mediocampo y una defensa que está siendo muy sólida. Sin embargo, el DT está consciente de que si quiere seguir peleando por grandes cosas, no puede volver a perder puntos en el camino. De esta manera jugará con un 4-4-2, formación que tan buenos resultados le trajo desde que es técnico Tatengue.

Juan Pablo Pumpido ha tenido más días para preparar el partido debido a que no ha disputado encuentros entre semana, de esta forma ha tenido siete días para intentar sacar algo positivo ante uno de los mejores equipos del torneo. Sabe que las jugadas de pelota parada es uno de los puntos en los que puede hacer daño al Tatengue, por eso se ha trabajado en eso y en la solidez defensiva. El equipo no ha podido marcar ningún gol desde la fecha 7 cuando a los 34 minutos los de Pumpido anotaron en una ocasión.

Las claves del partido serán la solidez defensiva del Patrón y la eficacia que estos puedan tener. Si los locales consiguen que vayan pasando los minutos y Unión no marca, los de Leonardo Madelón comenzaran a impacientarse, meterán más hombres arriba y en ese momento es cuando Patrón podrá aprovechar un desajuste defensivo para romper la igualdad en una contra. De todas formas, no deben relajarse ya que el equipo Tatengue tiene calidad en el ataque y en cualquier momento pueden crear una ocasión de gol.