Declaraciones luego del empate frente a Huracán

Foto: TyC Sports.

Luego del empate por 1-1 frente a Huracán con un gol que llegó a 12 minutos del final de penal de Fernando Coniglio, automáticamente de haber terminado el encuentro habló el director técnico del equipo paranaense, Juan Pablo Pumpido.

El mismo comenzó hablando sobre lo que fue la entrega de sus jugadores: “Tenemos que jugar al límite todos los partidos. Para pelear la tabla que peleamos, hay que entregarnos con todo”. A su vez también analizó lo que fue el encuentro: “Hicimos un trabajo táctico bueno en el primer tiempo, donde no le dimos muchos espacios a Huracán y aprovechamos el contragolpe, que era la idea y la intensión de juego de hacer ataques directos y rápidos. Nos fuimos ventaja, más allá que Huracán manejó más la pelota, pero merecidamente desde lo táctico. En el segundo tiempo cometimos una irresponsabilidad a los 5 minutos de hacer un penal. No lo vi, pero si lo cobró es porque fue. Fue una irresponsabilidad que te cuesta llevarte un partido que en el complemento arrancó bien para nosotros”.

Además sobre la tenencia de pelota de su equipo expresó: “A todos los técnicos les gusta que el equipo maneje mejor la pelota y demás, pero hoy se hizo un partido de esta forma, con orden en el primer tiempo y con minutos donde manejamos el balón. Nos faltó fuerza ofensiva para manejar. Pero en el segundo, después de la expulsión, nos quedó replegarnos. Huracán metió mucha gente por afuera. Los caminos internos se cerraron y en el complemento jugadas de mano a mano con Seba (Bértoli) no hubo, salvo los penales, hubo centros de tres cuartos de cancha o los costados, que los resolvimos bien. El penal viene de la pelota parada, donde el que está con uno menos, se iguala”.

Para culminar la entrevista, hizo hincapié en las chances que tuvo Patronato en el segundo tiempo: “Llegamos y tuvimos situaciones para terminar mejor, pero no se pudo. Uno quiere tratar tener la pelota y la manejamos en el momento que pudimos y después se hizo un desgaste táctico bueno, con mucha entrega. Jugar con 10 hombres no es fácil y en partidos anteriores con el hombre de más, no lo pudimos ganar”, cerró.