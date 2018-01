Refuerzos: se suma Gastón Gil Romero

Gastón Gil Romero, segundo refuerzo de Patronato. Foto: CAP.

El mediocampista de 24 años proveniente de Estudiantes de La Plata, arribó en la noche del miércoles para sumarse al equipo entrerriano. Llega a préstamo por 6 meses sin opción de compra. El joven oriundo de Río Negro, viene de jugar en Universidad Católica de Ecuador.

Sus comienzos fueron en Estudiantes La Plata (2012-2015) tuvo paso luego por Rosario Central -préstamo- (2016) y dicho previamente procede de Universidad Católica de Ecuador -préstamo- (2017). Romero, es la segunda cara nueva que se incluye a los refuerzos del patrón. El primero fue Maximiliano Núñez.

En diálogo con el sitio oficial del club, el jugador expresó sus sensaciones tras su llegada y como fue la decisión de continuar su carrera en el patrón: "Venía de mucha continuidad en Ecuador, disputé casi 40 partidos. Cuando me tocó volver a Estudiantes, el entrenador me comunicó que iba a jugar pocos minutos" continuando, habló de por que la decisión de sumarse al equipo dirigido por Pumpido: "La semana pasada, el técnico me llamó y me dijo muy buenas palabras. Me dio mucha confianza para pelear un lugar en el club, vengo a poner el máximo todos los días. Espero dar todo de mí para ser un punto positivo dentro del equipo, y así conseguir el objetivo de dejar a Patronato en Primera".

Como en su momento, Marchioni, recibió referencias por otros ex pincha en este caso, él hizo lo mismo con su nuevo compañero: "Me gusta mucho el club, es lindo. Además, Julián Marchioni, con quien hice inferiores en Estudiantes, me dio buenas referencias sobre todo lo que es Patronato".