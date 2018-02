Declaraciones luego del empate frente a Godoy Cruz

Google Plus

Foto: Web

Luego del empate por 0-0 frente a Godoy Cruz, automáticamente de haber terminado el encuentro habló el director técnico del equipo paranaense, Juan Pablo Pumpido.

Él mismo comenzó hablando de lo que fue el resultado final: “Por momentos supimos superar esa línea de 5, porque se llegó a costados del área, pero se terminaron mal los centros. Si hubiera ingresado una pelota, se estaría hablando de un buen partido, pero no. Empatamos, no recibimos goles, no perdimos y pensar en Vélez”.

A su vez también se refirió a los partidos que se le vienen a Patronato: “No podemos jugar nunca de otra manera que no sea una final. Son rivales directos, que no definen nada, pero valen mucho en la tabla. Esto se pelea hasta la última fecha, estamos en una zona que nos permite quedarnos, pero hay que seguir trabajando. La definición estará en el final. Estos partidos no definen nada”.

Además sobre el semestre pasado remarcó: “Hoy se vio que el equipo mejoró a lo que fue el semestre pasado, se vio un equipo que sabía lo que quería. La gente se va con bronca cómo nosotros, porque no se ganó, pero enfrentamos a un rival que consiguió lo que quiso. En estos momentos hay que estar tranquilos y seguros, el camino es largo todavía”.

Para culminar la entrevista, hizo hincapié en el nerviosismo que habita en su equipo: “Tenemos que jugar con la ansiedad del hincha, que no es buena, pero tenemos que ser conscientes que tenemos que dejar de lado lo de afuera para concentrarnos. Pero es lógico en todos los equipos que pelean por lo mismo, que haya ansiedad. Cuando la gente juega para nosotros, se siente y el equipo levanta. Todos queremos que Patronato se quede en la elite, pero tenemos que luchar entre todos”, cerró.