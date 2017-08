Diego Cocca: "Por momentos apareció la identidad"

Diego Cocca, entrenador actual de Racing Club en la sala de conferencia de su equipo.

A pesar de comenzar ganando el partido 1 a 0 tras una gran jugada colectiva que finalizaría con un gran centro de Augusto Solari (una de las caras nuevas en este mercado) para que la empuje a la red el capitán Lisandro López; el entrenador no se quedó conforme con el rendimiento del equipo: "Fue un partido duro, difícil, nos pusimos en ventaja al principio pero nos faltó sostener ese juego. San Lorenzo se vino y encontró el empate porque lo buscó. Al final lo fuimos a buscar pero dio la sensación de que nos faltó decisión para ganarlo". El gol del Ciclón para el empate lo hizo Ezequiel Cerutti.

“Hay que hacer hincapié en las cosas buenas durante más tiempo y mejor. Por momentos apareció la identidad. En líneas generales me quedo con la actitud del equipo; si faltó fútbol e ideas eso es por mí, por falta de trabajo”, agregó el ex director técnico de Millonarios de Colombia.

Además afirmó que todavía está en busca del equipo titular y que quiere una Academia competitiva: “Hay muchas variantes y es mucho más trabajo para mí. Debo encontrar el equipo y jugadores que se adapten a la idea. Quiero un Racing que juegue bien y que gane, que sea competitivo, equivocarme y aprender”. También habló del ingreso de Santiago Rosales y lo que intento con él: “Con Rosales busqué más profundidad que Zaracho, entró antes porque había espacios para atacar, por momentos lo hizo bien y en otros no”.

Por último no quiso entrar en polémicas con los dichos del goleador Lisandro López, quien luego del empate dijo: "Lo podemos hacer mucho mejor, nos metimos un poco atrás. Siempre cuesta cuando hay tantos chicos nuevos, conocerse, acoplarse al equipo. Va a costar, pero confío en que se puede rendir mejor". Para el entrenador, esto sirve para sumar. "Lo que pueda decir Lisandro lo tomo como información y lo tengo en cuenta. Si no está conforme, contento o convencido, es parte de los que formamos el fútbol. Es buscar la perfección. Es una manera de vivir. La perfección no existe y por eso vamos a ser eternos disconformes. Tenemos que seguir trabajando para armar un Racing más competitivo. Si el cuerpo técnico piensa una cosa y el plantel otra, seguramente no vamos a llegar a buen puerto y el trabajo del cuerpo técnico es convencer a los jugadores del camino por el cual queremos ir", finalizó.