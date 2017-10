Resultado Racing vs Corinthians en vivo por Copa Sudamericana 2017 (0-0)

Google Plus

MARCADOR: No hubo goles.

Una vez finalizado este partido, damos por terminada esta transmisión en vivo y en directo online entre Racing y Corinthians por VAVEL.com. Hasta la próxima!

Con este resultado, la Academia avanza a los cuartos de final gracias al gol de visitante. En el Corinthians Arena, Triverio marcó la igualdad y por ese gol, Racing Club está entre los mejores ocho de la competencia. Ahora, enfrentará a Libertad.

FINAL DEL PARTIDO! En el Presidente Perón, Racing y Corinthians igualaron sin goles. El Timao finalizó el partido con nueve jugadores tras las expulsiones de Rodriguinho y Jo.

47'ST | Falta contra Triverio que aguantaba la pelota cerca de la línea del lateral. Tiro libre para la Academia que realiza otra variante: Pillud por Solari.

46'ST | CORINTHIANS SE QUEDA CON 9! Jo comete una falta a Solari y ve la segunda tarjeta amarilla. Gonzalez expulsa al delantero y el Timao tiene dos jugadores menos. Marquinhos Gabriel, otro de los jugadores que ve la amarilla.

44'ST | Falta en la mitad de la cancha y el Timao va con todo para buscar la victoria. El conjunto brasileño necesita un gol para avanzar a la siguiente fase. Se jugarán cuatro minutos más.

43'ST | Se realiza la primera variante en la Academia. Marcelo Meli ingresa en lugar de Matías Zaracho. Se aproxima el final en Avellaneda y Racing está a un paso de la clasificación.

41'ST | Falta de la Academia que no puede tener la pelota. Se viene un cambio en el equipo de Diego Cocca. Corinthians va con todo en busca del gol de la clasificación.

40'ST | Otra falta en la Academia. El 'Pulpo' González recibe la tarjeta amarilla y se perderá el próximo partido en caso de avanzar a la siguiente fase. Gabriel, también es amonestado en el Timao.

39'ST | Otra modificación en Corinthians. Colin Kazim ingresa con el n°18 en lugar de Marciel. Se agotan las variantes en el Timao a falta de minutos para el final del partido.

38'ST | Jo recibe la tarjeta amarilla tras una falta en ataque a Barbieri. Tiro libre defensivo para la Academia. Pelotazo largo para Licha López y Corinthians vuelve a tener la posesión en ataque.

37'ST | Tiro de esquina para la Academia. Al realizarse, Vittor cabecea en el punto de penal y la pelota se va afuera. Saque de arco que realizará Cassio. Se acerca el final en Avellaneda.

34'ST |Todo Racing se encuentra en su campo y Corinthians empieza a avanzar cada vez más. La Academia está a la espera para contragolpear.

32'ST | La Academia maneja la pelota y Cocca pide que se adelanten unos metros. Seguido a esto, Triverio remató al arco de zurda y Cassio controló la pelota sin problemas.

29'ST | Se realiza la segunda modificación en Corinthians. Con el número 11 se retira Romero, y en su lugar ingresa Giovanni Augusto con la dorsal n°17.

28'ST | Falta innecesaria de la Academia y es tiro libre para el Timao en la mitad de la cancha. Lisandro López se encuentra adolorido y el cuerpo médico ingresa para atender al delantero que acusa un golpe en el pie derecho.

24'ST | El Timao sigue circulando la pelota por toda la cancha. Racing espera el error del rival para generar el contragolpe. Faltan aproximadamente 20 minutos para el final y con este resultado se está clasificando el equipo de Diego Cocca.

20'ST | CORINTHIANS SE QUEDA CON 10! Rodriguinho quien había ingresado hace minutos ve la tarjeta roja tras un planchazo muy fuerte a Diego González.

17'ST | Se produce la primera variante en la visita. Rodriguinho ingresa con la dorsal n°26 en lugar de Jadson.

15'ST | La Academia estuvo cerca nuevamente. Solari conduce por la derecha y Licha López cabecea la pelota en el área. El delantero pide tiro de esquina pero González cobra saque de arco favorable para Corinthians.

13'ST | Corinthians tuvo un tiro de esquina. Jugada preparada del Timao y Marciel, finaliza la jugada con un centro muy desvíado. Saque de arco para la Academia que realizará Gómez.

11'ST | La Academia tuvo otra chance. González remató al arco afuera del área y la pelota es controlada por Cassio.

9'ST | Triverio es quien recibe la falta. Tiro libre para la Academia que defiende bien y cuida el resultado en el Presidente Perón. Primeros minutos del complemento y todo sigue igualado sin goles.

7'ST | Falta contra Zaracho. Corinthians ataca pero se equivoca en los últimos metros. La Academia sale de contragolpe y tiene un nuevo tiro libre en la mitad de la cancha.

4'ST | La Academia se hace dueño de la pelota por minutos, Triverio tiene la chance en el área pero la defensa rival está atenta y la pelota se va por un costado.

1'ST | Corinthians ataca por el costado, Romero intenta jugar hacia el medio y Racing recupera la pelota. Luego, la Academia tiene un tiro libre a favor tras una falta recibida.

COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!

Regresan los equipos a la cancha. Ya se viene el segundo tiempo en Avellaneda.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Finaliza la primera parte en Avellaneda, Corinthians y Racing igualan sin goles. Por el momento, la Academia avanza a la siguiente fase con este resultado.

44'PT | Cuando se cumpla el tiempo reglamentario se jugará un minuto más. Falta de Fagner a Licha López y es tiro libre para la Academia en la última jugada del primer tiempo.

41'PT | Falta de Grimi a Fagner. El '3' de la Academia ve la tarjeta amarilla tras la entrada al jugador del Timao. Tiro libre que va a ejecutar Jadson, y la defensa de Racing atenta, rechaza la pelota sin problemas.

38'PT | Falta en ataque de Lisandro López a Romero en ataque. Tiro libre defensivo para Corinthians. Faltan minutos para el final del primer tiempo y el partido sigue igualado por 0-0.

36'PT | SE SALVA CORINTHIANS! Estuvo cerca la Academia del primer gol. La jugada comenzó con un pase de Lisandro López a Triverio, el delantero intenta definir en el área y la pelota pega en un jugador rival. Pudo ser el primer gol de Racing.

33'PT | Falta contra el 'Pulpo' González y es tiro libre correspondiente a la Academia en la mitad de la cancha. Se levanta la gente en el Presidente Perón. El partido sigue igualado sin goles.

29'PT | Tras la pérdida de la pelota en ataque, Corinthians genera un contragolpe donde deja mal parado a la Academia y con lo justo, Vittor envía la pelota afuera para que sea un lateral ofensivo del Timao.

26'PT | Falta del 'Pulpo' González en el área del Timao. Tiro libre defensivo para Corinthians. Por el momento, no hay un claro dominador en el partido.

24'PT | Jadson es quien tiene ahora la chance en este partido. El 10 del Timao ejecutó el tiro libre y la pelota se va afuera por unos metros. Se salva la Academia.

23'PT | Tras la jugada de la Academia, Corinthians sale de contragolpe con Romero al mando. Barbieri le comete falta en la puerta del área y consigue la tarjeta amarilla. Tiro libre para el Timao.

22'PT | Vittor, parado frente a la pelota, para ejecutar el tiro libre. Remate del ex Banfield y Cassio envía la pelota afuera. Tiro de esquina para el equipo de Diego Cocca.

20'PT | Otro pase fallido en la Academia quien intentó jugar con Soto para el costado izquierdo. Segundos más tarde, Romero le comete falta a López y Racing tiene una chance para abrir el marcador.

18'PT | Imprecisión en la salida de la Academia. Gómez intenta salir jugando por un costado y la pelota se va afuera. Lateral ofensivo para Corinthians.

16'PT | Falta a Licha López y hay discusión entre el delantero de la Academia y Romero, jugador del Timao. Se puso muy friccionado el partido en estos minutos.

14'PT | Racing empieza a presionar alto, Soto comete falta en ataque y es tiro libre defensivo para Corinthians. Todo el banco de suplentes visitante es quien pide tarjeta ahora, para el ex Banfield.

12'PT | Pierna en alto de Fagner y es tiro libre favorable para la Academia que pide tarjeta para el jugador de Corinthians. Con este resultado, avanza el conjunto argentino.

11'PT | Racing intenta atacar por los costados, presiona alto y de a poco comienza a tener más posesión. Solari comete falta y es tiro libre para Corinthians.

9'PT | Grimi y Jo disputan la pelota en un salto. El delantero de la visita le comete falta al jugador de la Academia y será tiro libre para Racing en la mitad de la cancha.

7'PT | Primera llegada de la Academia. Lisandro López remata muy cerca del área y el remate se va desvíado. Saque de arco que realizará el arquero Cassio.

6'PT | Corinthians maneja la pelota en campo rival. Centro de Romero a las manos de Gómez y el Timao empieza a disputar su partido según lo planeado, muy lejos de su área.

4'PT | Grimi pierde la pelota en la zona defensiva, el Timao vuelve con el protagonismo y con la posesión de la pelota en el Presidente Perón. Hasta el momento no hay situaciones claras de gol en el comienzo del partido.

2'PT | Corinthians salió con la idea de hacerse protagonista en el partido. Luego de la posesión de la visita, Augusto Solari lanza un centro muy desvíado en los primeras llegadas de la Academia.

20''| Grimi recibe una falta en el comienzo del partido. Diego Cocca da sus primeras indicaciones al lateral de la Academia. Tiro libre defensivo para el local.

Pita Leodan Gonzalez y comienza el partido en el Presidente Perón! Ya juegan Racing y Corinthians.

Suenan los himnos de Brasil y Argentina, ya se viene el sorteo entre los capitanes y el comienzo del partido.

Ya estan en cancha los dos equipos en el Presidente Perón! En minutos comienza Racing vs Corinthians.

En la visita, los suplentes son: Walter, Pedro Henrique, Maycon, Felipe Bastos, Giovanni Augusto, Rodriguinho y Colin Kazim.

Por el lado de los suplentes de local son: Juan Musso, Iván Pillud, Juan Patiño, Marcelo Meli, Andrés Ibargüen, Brian Mansilla y Maximiliano Cuadra.

Corinthians formará con: Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena, Marciel; Gabriel, Camacho, Marquinhos Gabriel, Jadson; Romero y Jô.

Alineaciones confirmadas. Racing saldrá a la cancha con: Gastón Gómez; Augusto Solari, Sergio Vittor, Miguel Barbieri, Leandro Grimi, Alexis Soto; Diego González, Egidio Arévalo Ríos, Matías Zaracho; Lisandro López y Enrique Triverio.

Los dirigidos por Diego Cocca ya están haciendo los trabajos previos al partido. En 45 minutos se viene Racing vs Corinthians.

Conmebol preparó una placa en muestra de solidaridad para las víctimas de México.

Foto: @MeuTimao

Corinthians está en octavos de final tras enfrentarse anteriormente a Universidad de Chile y Patriotas.

Racing Club llegó a estas instancias luego de eliminar a Independiente Medellín y Águilas Doradas, ambos clubes colombianos.

Esta será la cuarta participación de la Academia en esta competencia. Anteriormente, lo hizo en 2002, 2012 y 2013. En su primera aparición, llegó a los cuartos de final en las cual cayó ante San Lorenzo por penales.

El árbitro Leodán González estará presente por primera vez ante la Academia. Pero ha estado impartiendo justicia en un equipo argentino y lo hizo en el partido de Estudiantes ante Real Potosí.

Un dato favorable para el Timao es que disputó 26 partidos como visitante. Ganó 16 de ellos, empató en 8 ocasiones y perdió solamente 2 encuentros.

Ya se encuentran hinchas del Timao en los alrededores del estadio. En dos horas aproximadamente se viene Racing vs Corinthians.

Foto: @MeuTimao

Los jugadores de la Academia llegaron hace minutos al Presidente Perón. Los dirigidos por Cocca ya están en su cancha. Cada vez falta menos para el comienzo del partido.

#RacingCorinthians Racing ya está en casa para enfrentar a Corinthians por el partido de vuelta de los 8vos de final de la Copa Sudamericana pic.twitter.com/vbTLyvNRjv — Racing Club (@RacingClub) 20 de septiembre de 2017

Para este partido, la Academia vestirá con la camiseta tradicional mientras que Corinthians usará la camiseta negra.

Acompañando al árbitro uruguayo, la terna arbitral se completa con: Mauricio Espinosa y Nicolás Taran como jueces de línea, y el cuarto árbitro será Óscar Rojas.

Uno de los hechos que sucedió en las últimas horas fue el entrenamiento del Timao a oscuras en el Presidente Perón.

Estos son los convocados por Diego Cocca para enfrentar hoy por la noche a Corinthians.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Racing vs Corinthians en vivo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2017. ¡Comenzamos la transmisión a las 21:45!

Corinthians: Cassio; Marciel, Fabián Balbuena, Pablo y Fagner; Gabriel o Camacho y Maycon; Jadson, Rodriguinho y Angel Romero; Jo. DT: Fábio Carille.

Racing: Gastón Gómez o Juan Musso; Augusto Solari, Sergio Vittor, Miguel Barbieri, Leandro Grimi y Alexis Soto; Diego González, Egidio Arévalo Ríos y Matías Zaracho; Lisandro López y Enrique Triverio. DT: Diego Cocca.

Para este partido, el conjunto brasileño realizará una sola variante y se daría en el mediocampo. Camacho estaría en lugar de Gabriel.

En la Academia, Diego Cocca repetirá el mismo esquema y hará algunas modificaciones. En la defensa, Leandro Grimi estará por Lucas Orban. Una de las dudas pasa en el arco de Racing ya que el entrenador esperará hasta último momento por la evolución del arquero Juan Musso.

Diego Cocca, entrenador de la Academia, habló previo a este partido y declaró: "Nos da un plus jugar con nuestra gente, pero no será fácil. Corinthians sabe muy bien a qué juega. No se van a desesperar. Tenemos que ser el Racing del segundo tiempo allá. Ahí apareció el equipo que queremos. Debemos manejar la pelota como lo hicimos por momentos en Brasil".

El arquero Cassio, fue una de las voces previas, y analizó sobre el encuentro ante la Academia por el partido de vuelta: "Será difícil, sabemos de la fama de Racing, tenemos que ir preparados, será una guerra".

En cuanto a los próximos partidos de la Academia, tendrá dos encuentros en condición de local ante San Martín de San Juan y Tigre. Además, jugarán como visitante en La Paternal ante Argentinos Juniors.

El árbitro de este partido será Leodan González. Este réferi uruguayo ya dirigió varios partidos por competiciones internacionales. En la Copa Sudamericana lleva un solo partido en su haber.

Esta cancha fue sede de varios eventos que han sido importantes como la final de la Recopa Sudamericana 2008, final de Copa Sudamericana 2007, entre otros.

El lugar donde se producirá el partido será en el estadio Presidente Perón. Este estadio se ubica en el barrio de Avellaneda y cuenta con una capacidad para 50.000 espectadores.

El jugador a seguir en Corinthians es Jo. El delantero de 30 años cumple su segunda etapa en este club y es una de las cartas que tiene el conjunto brasileño en la zona ofensiva.

La figura a seguir en Racing Club es Lisandro López. Licha, es el referente que tiene la Academia en estos momentos e intentará aportar su cuota goleadora para que la Academia esté en cuartos de final de este certamen internacional.

Estos dos equipos se han enfrentados en dos ocasiones anteriormente. Los dos partidos fueron victorias para la Academia por la Copa Mercosur.

El segundo partido entre sí se dio por la Copa Mercosur y la victoria fue para el equipo de Avellaneda por 1-0.

El primer cotejo que disputaron Racing y Corinthians se dio por el Grupo C de la Copa Mercosur 1998. En Brasil, la Academia triunfó ante el Timao por 2-1.

El ganador de esta llave se encontrará en cuartos de final ante Libertad de Paraguay. Avanzaron de fase en la copa tras eliminar a Independiente Santa Fe en un global por 2-1.

La Academia y el Timao igualaron en el partido de ida por 1-1 en el Arena Corinthians. El marcador se abrió con el gol de Maycon mientras que la paridad llegó con el gol de Enrique Triverio.

En los últimos cinco partidos del Timao, triunfó en dos de ellos y por el mismo resultado. Venció a Vasco Da Gama y a Chapecoense por 1-0.

De los últimos cinco partidos que disputó la Academia, solamente pudo triunfar en una sola ocasión en la que goleó por 4-1 a Temperley en el estadio donde enfrentará al Timao.

El equipo visitante llega a este partido tras vencer por la 24º fecha del Brasileirao a Vasco Da Gama por 1-0 con un gol de Joao Alves. Además, lideran el torneo con 53 puntos.

Racing perdió en el último partido por la Superliga Argentina. El equipo de Diego Cocca cayó en el Florencio Sola ante Banfield por 1-0 con gol de Darío Cvitanich.