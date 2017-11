Cocca puso punto final

Google Plus

Cocca dejó una huella en el mundo racinguista. Foto: Clarín

El día sábado en la Academia hubo un baldazo de agua fría una vez finalizado el clásico de Avellaneda frente al Rojo y con una dura derrota con un combinado de suplentes y titulares del equipo de Ariel Holan. La parcialidad de Racing despidió con silbidos a sus jugadores, porque no estaba en los planes de nadie perder en condición de local y por eso hubo un momento de calentura en el Cilindro.

El día lunes, minutos antes de la práctica de comienzo de semana, Diego Cocca se reunió con el máximo mandatario del club, Víctor Blanco, para mantener una mini reunión clave pensando en lo que se viene de acá en adelante. En la charla importante, Cocca le comunicó su decisión final y fue dar un paso al costado, de su segunda etapa en el club, una regular segunda vuelta del ahora ex entrenador racinguista.

Fue otro complicado panorama, el ex adiestrador de Godoy Cruz, entre otros, sacó campeón a Racing en la temporada 2014 y se metió en el cariño del hincha. Una vez finalizada la conversación con Blanco se dirigió a donde se aguardaban sus ex dirigidos para comunicarle su decisión final y entre ellos se encontraba el delantero Lisandro López. Habían rumores de una crisis entre López y su ex técnico, pero luego esas versiones fueron negadas por los propios protagonistas de la historia.

En las próximas horas Xolos de Tijuana, podría mandar un ofrecimiento concreto al joven DT. El propietario de Tijuana es el representante suyo y sería más sencillo su arribo a la escuadra de México. Para suceder en su cargo suenan tres candidatos firmes: el primero ya tuvo contacto anteriormente: Eduardo Coudet -con pasado reciente en el fútbol azteca-, más atrás en la nómina aparecen los referentes e ídolos académicos Diego Milito y Sebastián Saja -ambos campeones en 2014 y sería su primera experiencia-.

PLAN A. Coudet es la primera opción para hacerse dueño del banco de suplentes. Foto:El Gráfico

Así se fue un lunes movido, donde Cocca puso punto final a su segundo ciclo en Racing.