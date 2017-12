Newell's vs Racing en vivo online por la Superliga 2017

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Newell's vs Racing por la 11º fecha de la Superliga 2017. ¡Comenzamos la transmisión a las 21:30!

Racing Club: Juan Musso; Renzo Saravia, Rodrigo Schlegel, Miguel Barbieri y Alexis Soto; Andrés Ibargüen, Kevin Gutiérrez, Diego González y Martín Ojeda; Lisandro López y Lautaro Martínez. DT: Juan Ramón Fleita.

Con respecto al último partido, Fleita realizará cuatro variantes en el equipo. Lisandro López, Rodrigo Schleger, Kevin Gutiérrez y Martín Ojeda jugarán en lugar de Enrique Triverio, Sergio Vittor, Arévalo Ríos y Augusto Solari.

En la Lepra, solamente se producirá un cambio en comparación al último partido. En la defensa, Facundo Nadalín reemplazará a José San Román.

Juan Ramón Fleita será el entrenador interino de Racing durante dos partidos tras la renuncia de Diego Cocca y agradeció por la oportunidad: "Les agradezco a los dirigentes por darnos esta oportunidad en este momento complicado. Volveremos a Reserva después de estos dos partidos".

Después del partido ante Racing, Newell's disputará el clásico rosarino ante Rosario Central y Llop habló sobre ello: "No estoy pensando en el clásico. Racing es un rival de jerarquía y un grande del país, por eso no hablamos nada todavía del partido con Central. Trabajo tranquilo y no me preocupo si el clásico es un partido determinante para nosotros. A los 54 años ya ni me preocupo por esas cosas".

Racing tendrá un partido más antes de culminar el 2017 y lo hará en condición de visitante. Será ante Gimnasia de La Plata, el próximo domingo a las 17:00 Hs.

La Lepra cerrará este año con el clásico rosarino ante Rosario Central. El partido se jugará en el Gigante de Arroyito el día sábado a las 17:00 Hs.

El goleador de este torneo es Darío Benedetto con 9 goles. Lo siguen muy cerca, Nicolás Blandi y Franco Soldano con 6 anotaciones.

En la tabla de posiciones, San Lorenzo y Boca Juniors lideran con 24 puntos. Sin embargo, el Xeneize tiene un partido menos y puede sacar provecho de ello. Racing está 18º con 12 puntos mientras que Newell's se encuentra en la 23º posición con 9 unidades.

La persona que impartirá justicia en el partido entre Newell's y Racing será Ariel Penel, quien ya lleva varios partidos dirigiendo en la Superliga. Uno de los últimos donde estuvo presente fue justamente en un partido de la Academia ante Banfield.

El lugar donde se va a disputar el partido entre Newell's y Racing será en el Estadio Marcelo Bielsa que se ubica dentro del Parque Independencia de la ciudad de Rosario. Además cuenta con una capacidad cercana a los 42 mil espectadores.

El jugador a seguir en Racing es Lisandro López. El delantero volverá a estar desde el arranque ya que en el Clásico de Avellaneda tuvo un lugar entre los suplentes. Desde su regreso a la Academia, Licha anotó 19 goles en total.

El jugador a seguir en Newell's es Brian Sarmiento. El '10' de la Lepra es uno de los recientes refuerzos en el conjunto rosarino y viene de anotarle en el Monumental a River Plate. Lleva dos goles y dos asistencias en ocho partidos.

En los tres últimos partidos, Racing cosechó diferentes resultados. La victoria se dio ante Boca Juniors en La Bombonera, mientras que la derrota fue ante Independiente como local. El empate fue en la misma condición ante Atlético Tucumán.

Newell's obtuvo 4 puntos de los últimos 9 disputados. La victoria fue ante River Plate en la última fecha por 3-1, y cayó ante Belgrano por 1-0 como local. Finalmente, obtuvo un solo punto en el empate sin goles frente a Patronato.

El último partido donde se enfrentaron fue por la novena fecha en el torneó que finalizó hace meses. Con dos goles de Gustavo Bou, Racing venció por 2-1 a Newell's. Mauro Formica había descontado para el conjunto rosarino.

La última victoria de la Lepra se dio en condición de local. En febrero de 2016, Newell's vapuleó a Racing por 5-0 con goles de Insúa e/c, Advíncula, Schmidt e/c y un doblete de Maxi Rodríguez.

Otra de las victorias a favor de la Lepra en los últimos encuentros fue en 2015. Por el Torneo de 30 Equipos, Newell's ganó por 3-0 a Racing en el Estadio Marcelo Bielsa con goles de Tonso y Scocco en dos oportunidades.

Las máximas goleadas son gran parte a favor del conjunto rosarino. En 2016, la Lepra goleó por 5-0 y por la fecha 20 del Metropolitano 1982, ganó por 5-1.

Estos dos equipos se enfrentaron 149 veces en Primera División. La ventaja la lleva Racing por cuatro partidos ya que triunfó en 53 ocasiones y Newell's lo hizo en 49. En los 47 partidos restantes se repartieron puntos.

Racing perdió en la última fecha ante Independiente, el rival de toda la vida. Con gol de Leandro Fernández, el equipo de Ariel Holan se llevó los tres puntos del Cilindro de Avellaneda.

En la última fecha, Newell's consiguió un gran triunfo en el Monumental y obtuvo los tres puntos ante River Plate. Leal, Sarmiento y Fertoli anotaron para la visita mientras que Martínez descontó para la Banda.

Racing no pasó una gran semana ya que tras la derrota en el clásico de Avellaneda ante Independiente se dio la renuncia de su entrenador Diego Cocca. Con un interinato de Juan Ramón Fleita, la Academia quiere volver al camino de la victoria.

Newell's llega entonado a este partido tras arrebatarle los puntos a River Plate en condición de visitante y pudo llegar a su tercera victoria en lo que va de la Superliga. Para este partido, va con la misma intención así llega de la mejor manera al partido ante Rosario Central.