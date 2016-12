River Plate ganó y enfrentará a Central

Google Plus

River Plate ganó y esta en la final de la Copa Argentina. Sebastián Driussi marcó y sigue afirmando su gran momento en el conjunto millonario. Foto: La Voz Del Interio.

¿Cuándo no Sebastián Driussi y Lucas Alario? Los delanteros cumplieron, cada uno con su gol, y ubicaron a River Plate en la final de la Copa Argentina, donde disputará con Rosario Central el título y un cupo para la Copa Libertadores 2017. El Millonario fue más que Gimnasia y Esgrima de La Plata y lo derrotó justamente.

Desde el minuto 1, River salió a buscar el partido. A los 4 minutos convertiría Leonardo Ponzio y aunque fue anulado por el árbitro Darío Herrera, marcaba el camino. A pesar de esto y de que River era dominador no pudo abrir la cuenta hasta el minuto treinta y nueve. Una gran triangulación entre Gonzalo Martínez, Andrés D´Alessandro e Ignacio Fernández terminaba en un centro que Sebastián Driussi cambió por gol. 6 minutos más tarde haría lo mismo Lucas Alario, que remataría de cabeza un centro de Martínez y sellaría el resultado con el que se irían al descanso.

El segundo tiempo tuvo a un River más tranquilo, mas pensante, aunque igual de incisivo en las marcas. Gimnasia daba la sensación de que no quería, o no podía, salir a empatar el resultado. Aunque tuvo algunas chances aisladas, todas serían apagadas por Augusto Batalla, de gran actuación. El juvenil, de a poco, va demostrando que está más que capacitado para defender el arco más grande del mundo. El Millonario también tuvo las suyas, intentando lastimar de contragolpe, aunque el resultado ya no se modificaría. River ganó bien y ahora va por Central y por el cupo de la Libertadores 2017.

Los goles