Olivera frente a una oportunidad única

Las inferiores de River continúan llevando a la Primera a futbolistas que prometen en la máxima categoría. Marcelo Gallardo hizo debutar a 16 juveniles. Algunos ya juegan en Europa, como Emanuel Mammana. Otros en México, caso Guido Rodríguez. Muchos sólo tuvieron un puñado de minutos y no volvieron a tener consideración. Y otros, forman parte del primer equipo, como Augusto Batalla, el arquero titular, y Tomás Andrade, una alternativa para la zona de enganches. Sin embargo, vamos a destacar a Luis Olivera, que tiene la gran chance de ganarse un lugar.

Olivera ganó la Recopa Sudamericana 2016.

La ida de Leonel Vangioni le dio la posibilidad a Milton Casco de adueñarse del sector izquierdo del lateral en la defensa, levantando en gran medida su nivel. Sin embargo, Milton se lesionó en el tendón de Aquiles, y por ese motivo, Gallardo tuvo que ir improvisando sobre la marcha, primero con Jorge Moreira, 4 natural, volcado en el otro sector. No rindió, por lo que el DT apostó por Camilo Mayada, que es 8,jugando de 3. El uruguayo sufre la falta de marca, porque lo suyo es más la proyección, aunque en el partido ante Huracán, respondió bien y tuvo cierres clave. No obstante, el Muñeco reflexionó y decidió que ante Gimnasia en la Copa Argentina, juegue allí un lateral zurdo natural, Olivera. Y cumplió.

Olivera lleva 4 pratidos oficiales en La Banda, tres de ellos en el Monumental.

Este juvenil de sólo 18 años debutó en Primera el 8 de noviembre de 2015, en la fecha 30 del Torneo 2015, ante Newell´s en el Monumental. River perdió 2-0, con muchos juveniles, entre ellos Olivera, que entró fatando 15 minutos en lugar de Vangioni. Su estreno como titularse dio en el Torneo de Transición ´16, también en Núñez, en el empate en cero contra Vélez, partido en el cual toda la defensa surgió del semillero (Batalla; Carreras, Mammana, Vega y Olivera). Y en el presente campeonato, en la fecha 3, jugó de arranque ante San Martín de San Juan, debido a una molestia de Casco. Tuvo altibajos, pero en el final le dio una asistencia genial a Iván Alonso, que no lo aprovechó y reventó el travesaño, por lo que terminó 1-1, también en el Monumental. Por último,su encuentro en el once de arranque vs GELP en San Juan.

Este defensor había tenido una distensión el el sóleo del gemelo derecho, que lo marginó de algunos partidos del campeonato. Sumó ritmo en la Reserva y ahora se le presenta una gran chance de mostrarse ante Independiente en Avellaneda, y si convence, disputar nada menos que el Superclásico contra Boca Juniors en el Monumental la semana que viene e inmediatamente, la final de la Copa Argentina contra Rosario Central. Sabe que Casco, cuando se recupere, volverá a ser el 3 titular. Sin embargo, si logra convencer en estos duelos determinantes, puede ganarse el lugar como hizo Batalla o Andrade. Dependerá de él prepararse para lo que viene, de la mejor manera, con la confianza de Gallardo.