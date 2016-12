El karma visitante

Rossi y Martínez Quarta lamentan el festejo rojo (Foto: Olé).

El Millonario tiene por delante, en menos de 10 días, sus dos compromisos más importantes del año: el domingo que viene, el Superclásico en el Monumental, por la 13° fecha del torneo, y el jueves 15, nada menos que la gran final de la Copa Argentina ante Rosario Central, que definirá gran parte del calendario millonario en 2017. Más allá que que los jugadores y cuerpo técnico se mentalicen en esos dos partidos clave, no hay que dejar de mencionar la mala producción de La Banda fuera del Monumental.

River, con muchos juveniles y suplentes, cayó por la mínima ante Independiente en el Libertadores de América, con el gol de Diego Vera, verdugo por excelencia del Millo. Y ésa derrota en el clásico demuestra a las claras que a River no le va bien cuando sale de Núñez: perdió tres partidos en el campeonato, los tres de visitante (1-2 vs Patronato en Paraná; 0-1 vs Newell´s en Rosario y 0-1 vs Independiente en Avellaneda).

Esta problemática es anual, porque en todo 2016, River tan sólo tres veces ganó en condición de visita: primero, 4-0 a Trujillanos en Venezuela, por la Copa Libertadores (Leonardo Pisculichi, Lucho González y doblete de Iván Alonso). Luego, la victoria 1-0 a Olimpo en Bahía Blanca, con gol de Piscu de cabeza, en el Transición '16. Y por último, en este torneo, el triunfo en Córdoba por 1-0 ante el ascendido Talleres en la fecha 2 (tanto de Arturo Mina).

En este listado no se incluyen los cinco partidos de Copa Argentina, dado que se disputan en sede neutral. Así que, entre torneos locales e internacionales en 2016, River disputó 19 partidos de visitante, con tres triunfos, seis empates y diez derrotas, con 23 goles a favor y 30 en contra.

Empates: 3-3 vs Central; 1-1 vs The Strongest (Bolivia); 0-0 vs Boca Juniors; 0-0 vs Santa Fe (Colombia); 3-3 vs Defensa y Justicia; 2-2 vs Arsenal.

Derrotas: 2-3 vs Belgrano; 1-4 vs Colón; 1-2 vs Patronato; 1-2 vs San Pablo (Brasil); 0-2 vs Independiente del Valle (Ecuador); 1-2 vs San Lorenzo; 1-2 vs Arsenal; 1-2 vs Patronato; 0-1 vs Newell´s; 0-1 vs Independiente.

Lo que queda

Al Millo, luego de Boca y Central, le tocará enfrentar Olimpo en el Carminatti, por la 14° fecha del Torneo de la Independencia, lo que será su último partido del año. El Aurinegro es uno de los tres rivales a los que River pudo ganarle a domicilio en el corriente año, con éste gol de Leo Pisculichi .¿Se repetirá?