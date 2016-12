Preparando la vuelta

Google Plus

Hablar de Maidana significa hablar de un referente. De un gladiador. De un jugador de Seelección. De un estandarte que hace más de seis años que defiende el Manto Sagrado y convivió con eso, en los peores momentos, y en los de gloria. No por nada lleva siete títulos ganados en el club de Núñez, y va por más.

Cuando Jony no está, se siente. No sólo por su regularidad y templanza a la hora de marcar a los delanteros rivales. Sino porque Marcelo Gallardo si algo no tiene, es recambio en la zaga central. Maidana se desgarró el 27 de octubre, en la goleada 3-0 a Unión por los 4tos de final de la Copa Argentina. Se perdió todo noviembre por su lesión. En los últimos seis partidos, el Muñeco tuvo que: improvisar con Leo Ponzio de central o recurrir a los juveniles, Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta (debutante éste torneo).

La recuperación del defensor demandó más tiempo del que se esperaba, y ya generaba preocupación de que se pierda los partidos más importantes del semestre. Sin embargo, fue convocado ante Independiente (quedó afuera del banco) y esta semana, con River focalizado en poner lo mejor ante Boca, el 2 se entrena con absoluta normalidad, por lo que jugará en la cueva junto a Arturo Mina, quien tuvo descanso el fin de semana pasado. Será clave para él disputar el Superclásico para llegar bien entonado física y mentalmente al duelo trascendental del 2016, la final de la Copa Argentina el jueves 15/12 en Córdoba, ante Rosario Central.

Maidana volverá al ruedo ante el equipo donde jugó de 2006 a 2008, aunque ese capítulo quedó en el pasado. Desde 2010 que su mente está en River, sabe lo que es ganar superclásicos a nivel local e internacional con La Banda y ya mentalizado para marcar a Tévez, Bou y Pavón. La vuelta se hizo esperar, pero se dará el próximo domingo, en el Monumental, en el partido que todos quieren ganar.

El gol de Maidana a Boca en el Apertura 2010