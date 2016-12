Resultado partido Superclásico 2016: River 2-4 Boca

Actualiza el contenido

Por un momento los de Gallardo parecía que no le daban tregua a los de Guillermo, pero Boca se recuperó y se llevó un gran triunfo del Monumental.

Se terminó el encuentro en Núñez. Ganó Boca que no le pierde pisada a Estudiantes.

48' ¡Goooooooool de Boca! Centurión marca el 4-2 y liquida el partido

48' Córner para River

45' Se jugarán 4 minutos más

44' Falta de Mina sobre Tévez cerca del área

43' Amarilla para Alario

39' Se va Pavón, ingresa Jara

37' 3 goles de Tevez con Boca vs River: 1 en 2004 y 2 en 2016

36' ¡Goooooooool de Boca. Tévez, le pegó bombeado y se coló en el ángulo del arco de Batalla.

35' Recupera Mina ante Pavón

34' Entra el carrito para atender a Pablo Pérez que está caído

33' La perdió Pavón

30' Centro pasado que se pierde por el lateral. Sale Boca

30' Falta de Insaurralde

29' Falta de Ponzio sobre Gago

29' Se fue Driussi, ingresó Andrada

26' Falta de Mora sobre Werner

25' Falta de Mora sobre Insaurralde. Sale Boca desde el fondo

24' La perdió Bentancur

22' La peleó Gago y salió de contra Boca. No pudo Tévez, la pelota le quedó atrás

22' Falta de Centurión sobre Mina

20' Se va Bou, ingresa Ricardo Centurión

19' Revienta Vergini cuando aparecía Alario por el medio

18' Centro pasado de Pavón que se pierde por el fondo

16' ¡Gooooooool de Boca! Tévez marcó la igualdad. Mala salida de Batalla que le permitió al delantero definir con el arco vacío

15' Falta de Gago sobre el Pity Martínez

14' Aplausos para D'Alessandro, que se retira del campo de juego. Ingresó Ivan Rossi

13' Pase de Werner para que suba Peruzzi, quien no pudo controlar

12' Sale Boca desde el fondo con Vergini

12' Remató Pavón, tapó bien Batalla

12' Tapa Werner

11' Cabeceó Alario y se fue apenas afuera. Se salvó Boca

10' Boca va con mucho ímpetu pero impreciso

10' Centro de Peruzzi que rebota en la marca

9' Amarilla para Maidana

9' Pelotazo para que vaya Bou, rechazó Maidana

Se reanudó el encuentro en el Monumental

De todas maneras todavía quedan 45 minutos y el partido está abierto. Los jugadores de Boca están alertas, muy metidos en el partido. River lo sacó adelante con temperamento, aunque tuvo muchas desatenciones en el fondo que si los de Guillermo se dan cuenta podría costarle caro.

Los de Gallardo pudieron dar vuelta el resultado, aunque le costó construir juego.

River terminó mejor el primer tiempo. Boca contó con varias oportunidades de gol que no supo aprovechar.

Pitó Abal, se terminó la primera parte en Núñez

46' ¡Lo tuvo Alario! Se le fue por arriba

46' La perdió Pavón

45' Se jugarán dos minutos más

45' Falta sobre el Pity Martínez

44' Prueba al arco el Pity Martínez, se le fuenpor arriba

41' Media vuelta de Pavón, tras un buen pase de Bou. Pegó en el defensor

41' Mejor River en estos últimos minutos.

39' ¡Gooooooool de River! Alario de cabeza establece el 2-1 para River. Nada para hacer para Werner

38' Le pegó Martínez, barrera y tiro de esquina para River

37' Falta de Peruzzi, gran chance para River de pasar al frente

36' Offside, sale Boca desde el fondo

33' ¡Goooooool de River! Aprovechó un rebote Driussi para igualar el cotejo

32' Contra de Boca, intentó la individual Pavón y no pudo

31' Falta de Fabra, buena chance para River de tiro libre

31' Saque de arco para River

29' Gran quite de Insaurralde cuando disparaba Driussi

27' Llegó al fondo Pavón y tiró el centro atrás. Maidana salvó cuando entraban dos jugadores de Boca

26' Ya se reanuda el partido

25' Minuto para refrescarse. River intenta pero no es punzante. Boca está tranquilo y aprovechando los espacios, con un Tevez despierto

24' Remató Fernández, controló Werner

23' Centro pasado para Insaurralde que no pudo y despejó la defensa

22' Se complicó Mina hay tiro de esquina para Boca

21' ¡Gran tapada de Batalla ante Tevez!

21' Centro que despeja la defensa

20' Tiro libre para Boca, linda ocasión para el Xeneize

19' Falta sobre Pablo Pérez

18' Cabezazo de Driussi, controló Werner. Habrá saque de arco

18' La pelea está en el mediocampo ahora. Donde River quiere adueñarse y Boca por ahora

16' Se equivoca Pavón, sale River desde el fondo

16' Offside de Bou

14' Se lo perdió River, se la quedó Werner

13' ¡Goooooool de Boca! Marcó Bou tras un gran pase de Tévez

12' Centro del Pity que se pierde por el fondo

11' Intenta un taco Alario, hay tiro de esquina para River

9' Se lo pierde River, buena jugada

9' Corta Vergini cuando intentaba Driussi

8' Remata Insaurralde, tras un centro de Pablo Pérez pero se va alto

7' Remate de Pavón, ataja bien en el primer palo Batalla

2' Tiro libre para River, falta de Bentancur

2' Controla Batalla tras un pase largo para Tévez

1' La perdió Pablo Pérez, tras una buena recuperación de Gago. Se viene River ahora.

1' Falta de Fernández sobre Fabra

¡Comenzó el Superclásico en Núñez!

River fue el último en convertir más de dos goles en el Superclásico por el torneo doméstico. (Ganó 3-1 en el apertura 2006)

¡Ya está Boca en el campo de juego!

¡Está River en el campo de juego!

Así forma River: Batalla; Moreira, Maidana, Mina,Olivera; Ponzio, Nacho; D'Alessandro, Pity; Driussi y Alario.

Así forma Boca: Werner; Peruzzi, Vergini, Insaurralde, Fabra; Pérez, Gago, Bentancur; Tevez; Pavón, Bou. DT: B. Schelotto.

Guillermo dirigió a Boca en 40 partidos frente a los cinco grandes, en dichos encuentros logró 15 victorias, 16 empates y 9 derrotas.

Boca por su parte formará con el siguiente equipo: Werner; Peruzzi, Vergini, Insaurralde, Fabra; Bentancur, Gago, P. Pérez: Pavón, Tevez y Bou.

River irá con los siguientes nombres: Batalla; Moreira, Maidana, Mina, Olivera; Ponzio, Nacho; D'Alessandro, Martínez; Driussi y Alario.

¡Formaciones confirmadas!

Estos fueron los resultados del Millonario de local en la previa del partido River vs Boca en vivo:

4-1 vs Banfield

1-1 vs San Martín

3-0 vs Vélez

1-0 vs Rafaela

1-1 vs Estudiantes en el Ducó

1-0 vs Huracán

13 pts de 18 posibles

Cara a cara: Leo Ponzio, el capitán y emblema del Millonario, ante Fernando Gago, el eje del mediocampo xeneize, recuperado y en un nivel superlativo.

No va a ser un partido fácil para ningún equipo. El servicio meteorológico pronostica 27 grados para las 17, pero la máxima de hoy está en 35 y no hay nubes a la vista que puedan calmar el calor.

Con este triunfo, los dirigidos por Schiavi alcanzaron la cima del campeonato con 27 puntos. Superaron a Independiente por una unidad y se pusieron a 3 de Huracan y Talleres, sus perseguidores más inmediatos.

El primer gol del Chelo Torres fue apareciendo solo por el segundo palo y conectando un cabezazo de pique al suelo. Para el segundo, tuvo que forcejear contra uno de los defensores Millonarios, para luego quedar mano a mano frente al arquero Velzaco y, tras una serie de amagues, colocarla con clase junto al palo más lejano.

Fue revancha para los de azul y oro, que en la última edición del clásico de la categoría habían caído por 3-2. En aquella ocasión, en marzo de este año, un doblete de Nicolás Franco y un tanto sobre la hora de Franco López hicieron que los goles de Gabriel Benegas y Lucas Brochero no sirvieran para sumar puntos.

En Boca fueron titulares Cubas, Magallán y Carrizo, que supieron tener muchos minutos en primera, mientras que River no tuvo jugadorrs con mucho rodaje bajo la conducción de Marcelo Gallardo. El que más jugó fue Gonzalo Montiel, pero también vale la pena mencionar que fue titular Gianluca Simeone, otro hijo del Cholo

La foto que subió la cuenta oficial de Twitter de Boca con los jugadores de la reserva festejando su triunfo en el vestuario riverplatense.

Quedan 5 horas para el partido pero el día comenzó bien para Boca. La reserva, dirigida por el Flaco Rolando Schiavi ganó el Superclásico de la categoría por 2-0, con un doblete de Marcelo Torres.

Otro caso similar al de Wener fue el de Pablo Migliore, quien tuvo su debut en Boca en el Superclásico del Clausura 2006, y entró debido a la expulsión de Abbondanzieri. Boca perdía 1-0 en La Bombonera, pero logró empatarlo sobre la hora gracias a Martín Palermo.

River vs Boca

Cara a cara River vs Boca II: Axel Werner vs Augusto Batalla. Werner, debido a la lesión de Guillermo Sara, debutará en el arco xeneize, nada menos que en un Superclásico. También será el primero de forma oficial para Augusto, que se afianzó tras la salida de Barovero.

Cara a cara River vs Boca: Cristian Pavón vs Sebastián Driussi, duelo de dos delanteros jóvenes, rápidos ycon mucho futuro.Pavón ya sabe lo que es convertirle a River,mientars que Driussi es el goleador del torneo, con ocho tantos.

Doble camiseta: en total, 100 jugadores pasaron por el Millonario y el Xeneize, con algunos casos significativos.

El mejor once superclásico River vs Boca en vivo: la Redacción de Boca VAVEL preparó un equipo ideal que se haya destacado ante River. Palermo, Battaglia, Román, Blas Giunta y otros infaltables en este equipo histórico.

Superpositivo: en el historial, domina Boca, con nueve partidos de diferencia sobre el Millonario en Primera División: en 197 cotejos, 72 éxitos xeneizes, 64 empates y 63 triunfos riverplatenses.

Mayores goleadas: el Xeneize le propinó varias goleadas a River, la más reciente, en el verano 2015, en el recordado 5-0 de Mendoza. Sin ebargo, hubo muchas más.

La redacción de Boca Juniors VAVEL preparó un especial, como merece un partido de ésta magnitud.

Partido River vs Boca en vivo

Efeméride: ayer, se cumplieron dos años de la consagración riverplatense de la Copa Sudamericana, por 1ra vez en su historia. River eliminó Boca en la semifinal y ganó el certamen de manera invicta.

Arriesga todo: a pesar que la final de la Copa Argentina será el jueves que viene, Gallardo decidió apostar todo a éste Superclásico y luego sí pensar en Rosario Central. ¿Acertará con su estrategia?

Cara a cara: Andrés D´Alessandro vs Carlos Tevez, referentes en cada equipo, que volvieron a su primer amor para triunfar. Compañeros en la Selección Argentina. ¿Jugarán su último Supeclásico?

Los Supeclásicos del Muñeco: Marcelo Gallardo, como DT de River, lleva 14 partidos dirigidos ante el Xeneize, contando torneos locales, ecopas internacionales y amistosos, con cinco triunfos, cinco empates y cuatro derrotas.

Aburrido cero a cero: la última vez que se enfrentaron en el Monumental, fue igualdad sin goles. River fue levemente superior, pero no pudo romper la igualdad.

Mantener el invicto: River lleva cuatro partidos sin perder el Superclásico, contando los dos amistosos del verano (ambos triunfos 1-0) y los partidos del Torneo de Transición ´16 (0-0 en Núñez y en La Boca). ¿Podrá terminar el año sin derrotas superclásicas, como en 2014?

Último éxito: River no triunfa ante Boca de manera oficial desde la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2015, en el Monumental. El Millo ganó 1-0 gracias al gol de penal de Carlos Sánchez, tras aprovechar el foul de Marín a Pity Martínez.

Un gusto especial: varios jugadores del plantel actual ya se dieron el gusto de marcarle al Xeneize, entre ellos Jonatan Maidana, Rodrigo Mora, Leo Ponzio,entre otros.

La redacción de River Plate Vavel preparó un especial, como merece un partido de ésta magnitud.

Boca lleva un invicto de once partidos sin perder en el certamen doméstico. Su única y última derrota data de a primera fecha, en La Fortaleza, ante Lanús, el campeón vigente, que le ganó 1-0.

Resultado partido River Plate en vivo hoy

El equipo de Guillermo Barros Schelotto es el único escolta de Estudiantes y San Lorenzo (con un partido más) en el campeonato: suma 25 puntos, con siete triunfos, cuatro empates y sólo una derrota. Boca es el conjunto más goleador de los 30, con 27 goles celebrados, y sólo 10 tantos recibidos.

El Xeneize buscará su tercera victoria seguida en el partido River vs Boca en vivo ante los grandes, porque antes de cargarse a Racing, venció en el Nuevo Gasómetro a San Lorenzo, por 2-1. Y antes, otro triunfo de visita, a Gimnasia de La Plata (3-0).

Boca viene en alza: tras quedar afuera de la Copa Argentina (a manos de Central), y quedarse sin competencia continental en 2017, al menos en el torneo levantó notablemente: viene de golear en un nivel superlativo por 4-2 a Racing Club, con goles de Insúa en contra, Walter Bou (2) y Carlos Tévez; Licha López marcó los tantos de la Academia.

Quien gane, clasificará a la Copa Libertadores 2017 y tendrá un lugar en la final de la Supercopa Argentina, ante Lanús. Será la única y última oportunidad de River de disputar una copa internacional el año que viene.

Vale la pena aclarar a pesar del partido River vs Boca, la principal prioridad de La Banda se llama Copa Argentina: el jueves 15 del corriente mes jugará nada menos que la final del torneo ante Rosario Central, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En el certamen local, el cuadro de Marcelo Gallardo perdió bastante terreno: está en 9no lugar, con 19 puntos, gracias a cinco éxitos, cuatro igualdades y tres traspiés, con 18 goles a favor y 12 en contra. En la última fecha antes del receso de fin de año (la 14°), River visitará a Olimpo en Bahía Blanca.

Partido de Boca en vivo minuto a minuto

El Millonario, con un equipo casi juvenil, perdió en la fecha 12 por 1-0 ante Independiente, que cortó su racha sin triunfos. Fue la tercera derrota del equipo de Núñez en el torneo, todas de visitante, una materia desaprobada durante todo 2016.

¡Buenos días a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del Superclásico del fútbol argentino: River vs Boca en vivo, edición 198 en Primera División.