¡Millonario campeón! Los goles, datos y declaraciones del partido River vs Rosario Central (4-3)

Google Plus

Actualiza el contenido

El momento exacto en el cual los jugadores de River Plate levantaban la Copa Argentina:

Así festejaban los jugadores del Millonario el campeonato obtenido:

D'Alessandro vuelve a Internacional y estos son sus títulos con la banda:

.@dale10oficial se va de #River con cinco títulos

Clausura 2000

Clausura 2002

Clausura 2003

Recopa 2016

Copa Argentina 2016 — River Plate VAVEL (@River_VAVEL) 16 de diciembre de 2016

Estos son los jugadores que componen este plantel que más títulos han ganado:

Jugadores de #River con más títulos

Ponzio 9

Maidana 8

Mora 6

Driussi 6

Mayada 5

Pity 5

D'Ale 5

Alario 4

Batalla 3

El resto: 2 — River Plate VAVEL (@River_VAVEL) 16 de diciembre de 2016

Los goleadores de River a lo largo del torneo:

Goleadores de #River en la #CopaArgentina

Alario 7

Nacho Fernández 2

Driussi 2

Pity Martínez 1

Arzura 1

Mercado 1

Alonso 1 — River Plate VAVEL (@River_VAVEL) 16 de diciembre de 2016

Repasamos los títulos del Muñeco en su paso por River:

Gallardo, campeón por 6ta vez de DT:

SUDAMERICANA 2014

RECOPA 2015

LIBERTADORES 2015

SURUGA BANK 2015

RECOPA 2016

COPA ARGENTINA 2016 — River Plate VAVEL (@River_VAVEL) 16 de diciembre de 2016

"Fue la final más linda del mundo", con esas palabras y con una gran alegria, Marcelo Gallardo dialogaba con un colega tras haber obtenido un nuevo campeonato.

Gallardo: "Fue la final más linda del mundo" https://t.co/Cez5A8B8nk — TyC Sports (@TyCSports) 16 de diciembre de 2016

Con la hinchada de River de fondo, repasamos los autores de los goles del partido River vs Rosario Central:

A siete minutos del final Central se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Ruben:

¡Expulsado Ruben! Por este codazo, Rosario Central se queda con diez jugadores sobre el final del partido https://t.co/2HoEGwPBP2 — TyC Sports (@TyCSports) 16 de diciembre de 2016

Con este gol de Iván Alonso, River se coronó campeón de la Copa Argentina 2016:

¡GOL DE RIVER! Alonso da vuelta el partido ante Central por 4-3 ¡TREMENDA FINAL! EN VIVO: https://t.co/qM7K1wSqab https://t.co/D7OHxpDgxs — TyC Sports (@TyCSports) 16 de diciembre de 2016

Alario marcaba de esta forma su hat-trick:

¡GOL DE RIVER! ¡OTRA VEZ ALARIO! Triplete del 9 para empatar la final ante Central. EN VIVO: https://t.co/qM7K1wSqab https://t.co/DELb0hwvhO — TyC Sports (@TyCSports) 16 de diciembre de 2016

Ruben ponía nuevamente al Canalla arriba en el marcador con este tanto:

¡GOL DE ROSARIO CENTRAL! Ruben convirtió el 3-2 sobre River. Mirá la final EN VIVO: https://t.co/qM7K1wSqab https://t.co/nkJiJbJFzp — TyC Sports (@TyCSports) 16 de diciembre de 2016

Por segunda vez desde el punto penal, Alario imponía las tablas en el Kempes:

¡GOL DE RIVER! Alario empata ante Central por 2-2, de penal. Miralo EN VIVO: https://t.co/qM7K1wSqab https://t.co/P2rbC1sZoQ — TyC Sports (@TyCSports) 16 de diciembre de 2016

Marco Ruben daba vueltas el partido de ésta manera:

¡GOL DE CENTRAL! Gran definición de Ruben para dar vuelta la final ante River. EN VIVO: https://t.co/qM7K1wSqab https://t.co/VS3waj9sEM — TyC Sports (@TyCSports) 16 de diciembre de 2016

Así empataba Musto el encuentro en uno:

¡GOL DE CENTRAL! Musto marcó el 1-1 ante River, por la final de Copa Argentina. EN VIVO: https://t.co/qM7K1wSqab https://t.co/VhfX8ieboJ — TyC Sports (@TyCSports) 16 de diciembre de 2016

Lucas Alario abría el marcador de ésta manera:

Mirá completo el partido que consagró como campeón a River Plate:

Probables formaciones del juego:

River Plate: Batalla; Moreira, Maidana, M. Quarta, Olivera; Ponzio, Fernández; D'Alessandro, Martínez; Driussi y Alario.

Rosario Central: Sosa; Salazar, Gissi, Torsiglieri, Aguirre; Montoya, Musto, Fernández; Lo Celso; Gutiérrez y Ruben.

Hace cinco días se realizó la fiesta del programa "Juntos" de la Cadena 3, la cual tuvo a cientos de personas en el campo de juego.

Así luce el estado del Mario Alberto Kempes a horas del partido.

Copa Argentina 2015: escandaloso arbitraje en la final entre Rosario Central y Boca Juniors, con la mala sanción del penal con el cual Nicolás Lodeiro abría la cuenta para el Xeneize (fue falta a Calleri, pero un metro fuera del área), anuló un gol legítimo de Marco Ruben y, sobre el final, había posición adelantada de Andrés Chávez en el 2-0 final. Diego Ceballos, árbitro principal y Marcelo Aumente, juez de línea, fueron apuntados por esa labor.

River vs Rosario Central en vivo por la final de la Copa Argentina 2016

River no gana un torneo local desde la Copa Campeonato 2014, Fue una final única, una semana después de haber ganado el Final 2014. De la mano de Ramón Díaz, el Millo ganó 1-0 ante San Lorenzo, con gol de Germán Pezzella. Gracias a ese título, el Millo pudo disputar la Copa Sudamericana 2014.

Foto: La Nación.

A nivel local, la última vuelta de Central data de la temporada de Primera División 1986/87. Edgardo Bauza, DT de la Selección Argentina, se destacó en la defensa. Lo curioso fue que el Canalla jugaba su primer torneo luego su ascenso y fue campeón, nada menos. ¿Conseguirán hoy su séptima estrella?

Foto: Xenon.

Hace 21 años que Rosario Central no se alza con un título. Fue en la Copa Conmebol 1995, una copa internacional que luego fue la Mercosur y hoy en día es la Copa Sudamericana. En la final, golearon 4-0 a Atlético Mineiro. Eduardo Coudet fue parte de ése equipo canalla.

En Central, jugará su último encuentro Giovanni Lo Celso. El talentoso volante fue vendido a PSG por 15 millones de euros .En enero de 2017 se sumará a las filas del club francés, que tiene en sus filas a otro gran valor canalla, Ángel Di María.

Foto: PSG Oficial.

Será la despedida de Andrés D'Alessandro, que regresará a Inter de Porto Alegre para jugar la Serie B del fútbol brasileño. Se termina su préstamo. Quiere despedirse con otro título.

Foto: Web.

La última vez que se disputó el partido River vs Central en vivo fue en la fecha 4 del Torneo de Transición 2016, en el Gigante de Arroyito. Fue empate 3-3: Lucas Alario, Rodrigo Mora y Larrondo en contra para el Millo; Germán Herrera y doblete del propio Marcelo Larrondo para el Canalla.

El partido River vs Central es especial para el colombiano: Teo Gutiérrez, delantero de Central, se volverá a enfrentar al Millonario, club donde tuvo dos años de pura gloria, goles y polémicas.

Foto: Infobae.

Marcelo Gallardo disputará su octava final como DT de River: ganó la Sudamericana 2014, Recopa 2015, Libertadores 2015, Suruga Bank 2015 y Recopa 2016. Sólo cayó en la Supercopa Argentina 2015 y el Mundial de Clubes 2015. ¿Ganará su primer título local?

Foto: Identidad Monumental.

Gallardo vs Coudet: se juegan más que una final, el partido River vs Central en vivo puede decidir del futuro de ambos en su cargo.

Foto: La Nación.

Rosario Central jugara su tercera final consecutiva de Copa Argentina: en 2014, perdió por penales ante Huracán y en 2015, la bochornosa final contra Boca. Buscarán sacarse la espina contra River.

Foto: Diario La Capital.

Triple premio: quien gane el partido River vs Central en vivo se quedará con la la Copa Argentina 2016, tendrá un lugar en la Copa Libertadores 2017 y el año que viene jugará la Supercopa Argentina (título oficial) ante Lanús. Ademas, recibirá un cheque por $3.511.000, recibiendo en total durante toda la competencia el total de $9.181.000.

Pase lo que pase, habrá un nuevo campeón de la Copa Argentina, en su sexta edición: Boca Juniors la ganó tres veces (1969, 2012 y 2015), y en una ocasión Arsenal (2013) y Huracán (2014).

Foto: Copa Argentina.

Para llegar a esta final, Central debió superar a Villa Mitre de Bahía Blanca (1-0), Atlético Rafaela (2-2 y 3-1 por penales), Deportivo Morón (2-0), Boca Juniors (2-1) y Belgrano de Córdoba (2-0). Tercera final seguida.

Sólo Paulo Ferrari y Damián Musto jugaron las finales de 2014 y2015, y lo harán para ésta de 2016. Lo que muestra lo mucho que cambió el plantel rosarino estas últimas dos temporadas.

Fotomontaje

En la previa del partido River vs Rosario Central en vivo, el goleador, Marco Ruben, destacó que no se les puede escapar esta final: "Hay que equivovarse menos y acertar más", manifestó el 9, quien tuvo un paso por el conjunto Millonario.

Foto: CARC Oficial.

Una de las figuras del Canalla, Giovanni Lo Celso, antes de irse a PSG, quiere despedirse con la medalla de campeón. "El partido River vs Central en vivo es el más importante de mi carrera", afirmó.

Foto: CARC Oficial..

Con la mente en la final de la Copa Argentina 2016: River vs Central en vivo , Eduardo Coudet pondera a este encuentro ante su ex club y no se achica: "Vamos a ir a buscar ese titulo", aseguró el Chacho.

Foto: CARC Oficial.

El Canalla está en el puesto 26 del torneo, con sólo 12 puntos conseguidos. No gana desde la fecha 5, cuando goleó 5-0 a Arsenal, el colista del certamen. En la fecha 14, visitará a Belgrano.

Rosario Central tampoco llega en un gran momento en el torneo: un equipo alternativo cayó de local por 2-1 ante Lanús. Lovera marcó el tanto canalla.

El Millonario, para llegar a esta final, tuvo que vencer a Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto, Estudiantes de San Luis, Arsenal, Unión de Santa Fe y Gimnasia de La Plata.

River jugará por tercera vez seguida ante el Canalla por Copa Argentina: en las últimas dos ediciones, el cuadro rosarino eliminó a La Banda. Un karma que buscarán cortar eeste jueves.

Foto:Infobae.

La Banda jugará su primera final de Copa Argentina. En 2012,había sido semifinalista, en 2013 cayó en los 16avos de final, en 2014 en los cuartos y en 2015, también en 16avos.

El objetivo del Millonario es la Copa Argentina, para lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2017. La única manera de lograrlo es ganando esta Copa. De 2013 que el cuadro de Núñez disputa, al menos,un trofeo internacional.

En el Torneo de la Independencia, al cabo de 13 fechas, River marcha 11°, con 19 unidades, a 9 del líder, que es justamente Boca. El Millo venía invicto en su casa en el torneo, racha que perdió el domingo pasado. En la última fecha del año, visitará a Olimpo.

River llega muy golpeado a ésta definición: viene de perder por goleada nada menos que el Superclásico, y en pleno Monumental, por 4-2: ganaba Boca con gol de Bou, el Millonario lo dio vuelta por medio de Driussi y Alario, pero en el segundo tiempo, con un doblete de Tevez y tanto de Centurión, el Xeneize nuevamente revirtió el marcador y estiró a 10 su paternidad en Primera División.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido River vs Rosario Central en vivo, el cual es correspondiente a la Final de la Copa Argentina 2016. ¡Comenzamos!