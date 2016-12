La palabra de los campeones

Google Plus

La alegría de los jugadores tras la obtención de un nuevo trofeo (Foto: Fotobaires)

La bronca y la impotencia por perder el Superclàsico pasaron y dieron lugar a una inmensa alegría. River se impuso por 4-3 a Rosario Central en un apasionante encuentro y de esta forma se alzó con la Copa Argentina 2015/2016, que además significó la clasificación a la Copa Libertadores 2017.

Los jugadores del equipo Millonario brindaron sus sensaciones tras lo que fue el sexto título de Marcelo Gallardo como técnico de este equipo: "Volví para ayudar, esto supera ampliamente las expectativas. Obviamente volver a River es como que me rejuveneció, volví a pelear títulos en el club que me vio nacer, que me formó. Y la Recopa obviamente son dos partidos, pero este es un campeonato largo, difícil. Y conseguimos lo que la gente quería, que era dejar a River en la Libertadores del año que viene'', expresó Andrés D'Alessandro.

Por su parte, el defensor Jonatan Maidana hizo referencia a lo duro que fue partido ante el Canalla: "Sabíamos que iba a ser un partido difícil, con un rival que quería ganar como sea. Fue duro, pero el equipo fue fuerte mentalmente y a pesar de estar abajo en el resultado no nos quedamos y lo fuimos a buscar. Los cambios nos dieron el plus que necesitábamos".

"Es un golpe fuerte el clásico, lo querés ganar sí o sí. Hoy en día estamos acá pensando en que hicimos un gran esfuerzo para salir campeones", destacó el capitán Leonardo Ponzio sobre la distintas emociones que dejaron los dos últimos encuentros. El capitán llegó a los nueve títulos con La Banda.

Para cerrar, Sebastián Driussi reflexionó sobre la importancia de este cotejo en comparación al duelo del último domingo y la felicidad por participar en una nueva edición del certamen continental: "Es un partido que queda en la estadística y esto queda en la vitrina del club. Por suerte se lo pudimos regalar a la gente. Vamos a jugar la Libertadores y va a ser un año muy lindo. Siempre es lindo jugar la Libertadores".