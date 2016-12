Alario, siempre Alario

Google Plus

Alario y la Copa (Foto: @lucasalario13).

¿Hace cuánto que River no tenía un delantero decisivo para las finales? ¿Hace cuánto que no arribaba de otro club un delantero de un nivel tan regular que, aún con altibajos, siempre mantuvo a las redes de los rivales con su sello? Hace mucho. Hasta que llegó Lucas Alario, atacante que venía dese Colón de Santa Fe a Núñez para convertirse en un estandarte multicampeón. Jugador de Selección y con destino europeo, que seguramente no estará mucho más tiempo en La Banda, pero mientras tanto, se disfrutan sus goles.

Alario lleva 100% de eficacia en penales: adentro vs Arsenal, Vélez, Estudiantes LP y Central (2).

En la noche del Kempes, en un partidazo, River le ganó 4-3 a Rosario central, ganó por primera vez la Copa Argentina y clasificó a la Copa Libertadores 2017, el objetivo principal, ya cumplido. El Flaco se llevó la pelota por su triplete. Primero,a los 9 minutos, abrió la cuenta de penal,tras la falta de Sosa a Nacho Fernández. Remate fuerte, al medio, gol. Luego, el Canalla lo daba vuelta, pero a los 38´, el propio Alario recibió una infracción de Gissi y el Pipa volvió a tener ésa frialdad para rematar y volver a convertir, 2-2. En el segundo tiempo, el elenco rosarino se ponía 3-2 y la final, muy cuesta arriba. Sin embargo, los goleadores siempre aparecen en los peores momentos y a los 26´del segundo tiempo, se metió entre los centrales y la punteó para estampar el 3-3 parcial. Como si fuera poco, pocos minutos después, el Flaco bajó de cabeza un centro de Rodrigo Mora y se la sirvió a Iván Alonso para anotar el 4-3 y la Copa, a casa. La figura, sin ninguna duda.

Si hablamos de números, lo de Alario descomunal: máximo artillero de la Copa Argentina,con siete conquistas, anotando en todos los partidos menos contra Estudiantes de San Luis. En el semestre, acumula 13 festejos, termina 2016 con 22 festejos y desde que está en River, suma 30 goles. Máximo goleador de la era Gallardo, dando un año de ventaja a todos los demás delanteros.

Goles importantes

Lucas empezó a meterse en el corazón del riverplatense en la Copa Libertadores 2015, cuando marcó el gol en la semifinal ante Guaraní en Asunción, que clasificó al Millonario a la gran final. En la gran definición, abrió la cuenta la noche lluviosa del 5/8 en la palomita inmortal contra Tigres para conquistar América. Asimismo, en el Mundial de Clubes del año pasado, marcaba el gol con el cual River derrotaba 1-0 a Sanfrecce Hiroshima y accedía al mano a mano contra Barcelona en Japón. En 2016, además de la Copa Argentina, había ganado la Recopa Sudamericana, anotando el segundo tanto en la final ante Independiente Santa Fe.

Cuatro títulos: Libertadores 2015, Suruga Bank 2015, Recopa 2016 y Copa Argentina 2016. 30 goles, segundo triplete que festeja (el otro, a Nueva Chicago en Mataderos en el Campeonato 2015). Goles a nivel local, internacional. En Córdoba, en el Monumental o en Japón. Alario sigue escribiendo historia a base de goles. El día que se vaya, se lo va a extrañar, y mucho.