¿Sigue Gallardo?

Foto: Telam

Durante la semana se habló mucho de la continuidad de Marcelo Gallardo al frente del plantel de River. Hoy, en diálogo con el programa 90 Minutos de Fox Sports, el Muñeco habló sobre su futuro: "Voy a reflexionar que hago. Quiero detenerme a pensar si estoy para el desgaste de otra Copa Libertadores, y tengo que ver qué es lo que tenemos para ir en busca de un nuevo desafío. Ya hemos conseguido muchas cosas, este ciclo ha sido bueno".

"Tengo un gran compromiso con el club y con Rodolfo D'onofrio que me bancó en todo momento, esto no signifíca que vaya a especular, sino que simplemente me quiero tomar unos días para pensar si las cosas están dadas para ir con la misma energía y con la exigencia máxima a una nueva Libertadores. Necesito saber si estamos preparados", agregó el Muñeco, quien con esta declaración dejó en claro que el armado del equipo puede ser importante para decidir si sigue o no.

Además, indicó que no se siente cansado y volvió a remarcar su sentimiento y amor por el club: "Cansado no estoy. Soy feliz en River y amo a este club, pero necesito desafíos constantes. Tengo un vínculo muy fuerte con el club. Me siento parte de la esencia de esta institución, esto lleva a un compromiso mucho mayor. Me encanta la vorágine de la presión y el desafío constante.".

Por otro lado, el técnico, que igualó a Ramón Díaz en cantidad de títulos con River, criticó al calendario que utiliza la AFA para el campeonato local: "El campeonato argentino es un torneo horrible, los calendarios también son horribles. Esas cosas te desgastan".