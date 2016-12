A cerrar el año con triunfo en Bahía Blanca

Piscu le dio el triunfo al Millo el torneo anterior (Foto: Infobae).

La alegría por la conquista dela Copa Argenitnaseguirpa por un buen tiempo. Un trofeo más, que era un karma que se cortó, y el boleto que aún se saborea a la Copa Libertadores 2017, que eran los objetivos del año. No obstante, el 2016 aún no termina y este domingo, desde las 20 hs y con arbitraje de Jorge Baliño, la visita a Olimpo, por la 14° fecha del campeonato.

Con la duda de que si será el último partido de Mracelo Gallardo al frente de River, conseis títulos en su palmarés, La Banda apuntará a ganar su segundo partido de visitante en el torneo y levantarse tras el 2-4 contra Boca en la fecha pasada. River suma 19 puntos en la tabla y en el 12vo puesto, y si gana puede terminar en los primeros siete, ya que perdieron Racing e Independiente.

Para este partido, entendiendo que será el último compromiso del año y entendiendo el gran desgaste de la final del jueves, el Muñeco decidió no llevar a Bahía Blanca a Augusto Batalla, Arturo Mina, Leonardo Ponzio y Andrés D´Alessandro, ya con la mente en Inter. Será el estreno oficial de Enrique Bologna en el arco riverplatense, en lugar de Batalla, uno de los apuntados por su floja tarea contra Central. Beto había atajado en el amistoso contra Olimpia de Paraguay.

El resto del equipo aún no está confirmado, pero se prevee que jueguen mayoría de titulares, para no perder pisada en el torneo. El probable once para ganar en Bahía Blanca: Enrique Bologna;Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Luis Olivera; Joaquín Arzura,Ignacio Fernández; Rodrigo Mora, Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario.

En el banco de suplentes, estará por 1° vez el guardameta Maximiliano Velazco, habitué en la Reserva. Lo acompañan dos defensores, Gonzalo Montiel y Facundo Medina; y cuatro volantes, Nicolás Domingo, Camilo Mayada, Denis Rodríguez (reapareciendo en la lista de concentrados) y Tomás Andrade.

Última vez, triunfo

En el Torneo de Transición ´16, River también visitaba a Olimpo y triunfó 1-0, con gol de Leonardo Pisculichi, cortando una racha de 12 años sin victorias en el Carminatti.